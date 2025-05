Kaspersky riconosciuta Leader da Frost Radar per la Cyber Threat Intelligence

Milano, 15 maggio 2025 Kaspersky è stata nominata Leader da Frost RadarTM 2024 di Frost & Sullivan per la Cyber Threat Intelligence (CTI), per l’innovazione nel mercato CTI. Grazie all’esperienza del suo team di ricerca distribuito in sedi strategiche, il supporto globale ai clienti e ai forti investimenti in R&S, Kaspersky è pronta a supportare i professionisti della sicurezza informatica nell’affrontare le minacce in continua evoluzione.

Il report Frost Radar di Frost & Sullivan mette a confronto numerose aziende in termini di leadership e distinzione nel mercato. I fornitori selezionati vengono inseriti nel Frost Radar in base a dieci criteri su due dimensioni principali: Growth e Innovation. Il Growth Index valuta la traiettoria di crescita di un'azienda e la sua capacità di attuare una strategia chiara e solida, sostenuta da una forte pipeline di innovazione, da un'esecuzione orientata al mercato e da una visione a lungo termine. Mentre, l’Innovation Index valuta l'efficacia con cui un'azienda fornisce soluzioni pronte per il futuro, allineate alle mega-tendenze di domani, alle richieste del mercato in evoluzione e alle esigenze dei clienti.

Kaspersky si distingue nel Frost Radar per la sua forte performance nell' Innovation Index, grazie alle sue funzionalità CTI complete, alle innovazioni scalabili, agli elevati investimenti in R&S, alla leadership di pensiero nel settore CTI e alla solida roadmap di innovazione con particolare attenzione alla Digital Footprint Intelligence. Tra i principali miglioramenti del prodotto notati dagli esperti vi sono le funzioni di ricerca delle minacce, come l'analisi della cronologia dei CIO e la ricerca di somiglianze per i file dannosi, supportate da uno dei più grandi archivi con oltre 25 anni di dati storici.

Frost & Sullivan sottolinea inoltre che Kaspersky è uno dei pochi fornitori che fornisce sia Cyber Threat Intelligence che una Threat Intelligence Platform (TIP), con la possibilità di integrare i dati commerciali di fornitori di terze parti. L'azienda offre un supporto globale ai clienti e gestisce un team di ricerca in sedi strategiche per scalare le proprie soluzioni in vari segmenti e fornire servizi di threat intelligence altamente contestualizzati. Il report riconosce inoltre la significativa quota di mercato di Kaspersky nello spazio CTI e la sua costante crescita a due cifre negli ultimi tre anni.

Il report evidenzia inoltre il portfolio completo di Kaspersky per la cybersecurity, con un'ampia gamma di soluzioni che includono security information and event management (SIEM), extended detection and response (XDR), managed detection and response (MDR) e network detection and response (NDR), tutte sostenute dall'offerta TI. Il portfolio TI comprende dieci moduli integrati, che vanno dal feed e dal lookup delle minacce ai servizi di reporting e takedown. Inoltre, Frost & Sullivan sottolinea l'importanza dell'ecosistema di partner e dei sales team di Kaspersky nell'estendere la portata e l'impatto delle sue offerte CTI altamente personalizzabili.

"In Kaspersky, la Threat Intelligence è il pilastro delle nostre attività. Come azienda globale dotata di una telemetria senza precedenti, fonti uniche e competenze umane e di intelligenza artificiale all'avanguardia, permettiamo ai nostri partner di stare al passo con le minacce informatiche in continua evoluzione. Oggi non è sufficiente difendersi dalle minacce: la cybersecurity consiste nel prevedere ciò che accadrà in futuro. Ecco perché investiamo nella Cyber Threat Intelligence e nella Ricerca e Sviluppo, per adattare continuamente le nostre soluzioni alle minacce emergenti. Siamo orgogliosi che questo approccio sia stato riconosciuto da Frost & Sullivan, confermando che le aziende di tutto il mondo scelgono Kaspersky per la nostra leadership, l'innovazione e l'impegno verso l'eccellenza",ha commentato Gleb Gritsai, VP, Corporate Products di Kaspersky.

"Kaspersky è leader nel mercato globale della threat intelligence grazie a un portfolio ampio e innovativo che comprende soluzioni CTI, TIP, XDR e DRP. La soluzione Digital Footprint Intelligence offre funzionalità fondamentali, dalla protezione del brand alla gestione degli asset, supportate da oltre 25 anni di dati storici relativi alle minacce. I recenti miglioramenti, come le analisi della cronologia e le ricerche di similitudini, sottolineano l'impegno di Kaspersky nel fornire informazioni valide e utilizzabili. Attraverso soluzioni scalabili adatte a diverse maturità di sicurezza e una solida roadmap che prevede l'integrazione dell'IA generativa, Kaspersky continua a migliorare il livello di visibilità e risposta alle minacce. Nonostante le difficoltà geopolitiche, la rete di ricerca distribuita, la base clienti globale e le strategie di prezzo personalizzabili posizionano Kaspersky come partner resiliente e lungimirante per le aziende che si trovano a navigare in un panorama di minacce informatiche complesse",ha affermato Martin Naydenov, Industry Principal - Cybersecurity, di Frost & Sullivan.

Il report completo “Frost Radar ™: Global Cyber Threat Intelligence Marker 2024” è disponibile al seguente link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo milioni di persone e oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

