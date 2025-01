Kaspersky Threat Lookup consente ora la ricerca di intelligence open-source potenziata dall’AI

Milano, 29 gennaio 2025

Kaspersky Threat Lookup fornisce ora ai clienti riassunti e abstract degli elementi analizzati nella Open-Source Intelligence (OSINT), consentendo loro di risparmiare tempo nella ricerca di Indicatori di Compromissione (IoC) e nella consultazione di report sulla cybersecurity.

La gestione delle operazioni di sicurezza richiede un impegno significativo da parte dei team di cybersecurity. Secondo il report "XDR and SOC Modernization ” di Enterprise Strategy Group, il 22% delle aziende vorrebbe che il personale dedicato alla sicurezza si concentrasse su attività più strategiche, piuttosto che dedicare tempo alle operazioni di routine. Per rispondere a questa necessità, Kaspersky ha potenziato il servizio Threat Lookup, automatizzando la ricerca OSINT e consentendo ai team di cybersecurity di ottimizzare le risorse durante i processi di ricerca e analisi.

Kaspersky Threat Lookup riunisce tutte le informazioni sulle minacce informatiche e le loro connessioni raccolte nell’interfaccia unificata di Kaspersky Threat Intelligence Portal. Il servizio fornisce un’intelligence sulle minacce ampia e aggiornata, inclusi URL, domini, indirizzi IP, hash dei file, nomi delle minacce, informazioni WHOIS e DNS, caratteristiche dei file, dati di geolocalizzazione, chain di download, timestamp e molto altro. Queste informazioni dettagliate offrono una visibilità globale delle minacce esistenti ed emergenti, migliorando la capacità dei team di sicurezza di rispondere rapidamente agli incidenti e di prevenire in modo proattivo gli attacchi informatici prima che possano causare danni alle aziende.

In precedenza, il servizio si limitava a cercare hash di file tramite i link di origine. Ora, la funzione OSINT Threat Lookup supporta una gamma più ampia di indicatori e include brevi riassunti generati tramite l’AI sviluppata dal Kaspersky AI Research Center. Questo miglioramento si estende alla ricerca di indirizzi IP, domini, URL e stringhe che seguono le convenzioni standard di denominazione degli host, oltre agli hash di file come MD5, SHA1 e SHA256.

Gli utenti possono ora accedere ad approfondimenti AI-driven, ottenendo informazioni dettagliate su attori delle minacce, regioni colpite, settori e software associati, riducendo così la necessità di esaminare manualmente numerosi articoli. Questo aggiornamento, basato sull’infrastruttura avanzata di Kaspersky, migliora l’esperienza di ricerca fornendo informazioni semplificate e utilizzabili per valutazioni più rapide ed efficaci delle minacce.

"Il nostro obiettivo è fornire alle aziende tutti i dati completi necessari per proteggersi dagli attacchi informatici e ridurre le potenziali conseguenze negative. Poiché l'efficacia di questa protezione dipende spesso dal tempo che i team di cybersecurity possono dedicare alla ricerca, è fondamentale automatizzare le attività di routine, permettendo loro di concentrarsi su compiti più complessi. Le nuove funzionalità di ricerca OSINT potenziate dall'AI aiuteranno i nostri utenti a risparmiare tempo e a migliorare la qualità delle loro indagini", ha commentato Anatoly Simonenko, Senior Product Manager di Kaspersky.

Per ulteriori informazioni su Kaspersky Threat Intelligence, è possibile consultare il sito web.

Kaspersky AI Technology Research Center



Gli esperti del Kaspersky AI Technology Research Center lavorano da circa 20 anni con l'IA nel campo della cybersecurity e della Secure AI per individuare e contrastare la più ampia gamma di minacce informatiche. Il team mette a disposizione la propria expertise in materia di intelligenza artificiale, basata su ricerche approfondite, per potenziare le soluzioni aziendali, dal rilevamento delle minacce e la gestione degli alert tramite IA, alla GenAI-powered Threat Intelligence.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

