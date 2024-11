KFSHRC e Lilly collaborano insieme alla diagnosi precoce dell’Alzheimer

RIYAD, Arabia Saudita, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) e Eli Lilly Saudi Arabia hanno firmato oggi una lettera di intenti per migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da Alzheimer. La lettera di intenti aprirà la strada alla trasformazione del Neuroscience Centre del KFSHRC in un centro regionale di eccellenza per la malattia di Alzheimer.

Le parti intendono esplorare congiuntamente iniziative per formare e addestrare gli operatori sanitari sauditi riguardo alle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, tra cui i più recenti risultati della ricerca mondiale e le migliori pratiche globali in termini di assistenza.

Questa collaborazione congiunta prevede che Lilly trasferisca il know-how produttivo al KFSHRC, consentendo, con un potenziale di esportazione, la futura produzione di agenti e traccianti per la tomografia a emissione di positroni (PET) in Arabia Saudita.

Le scansioni PET sono test di imaging avanzati che utilizzano radiofarmaci chiamati traccianti e sono spesso utilizzate per individuare i primi segni di cancro, malattie cardiache e patologie cerebrali. Di conseguenza, tali scansioni aiutano a diagnosticare e valutare la diffusione del cancro, dei problemi cardiaci e delle malattie neurologiche, fra cui tumori, epilessia, demenza e malattia di Alzheimer.

Il dottor Najeeb Qadi, Responsabile del Neuroscience Centre del KFSHRC, ha dichiarato: “La firma di questo protocollo d’intesa tra KFSHRC e Lilly rappresenta un passo avanti nella lotta contro la malattia di Alzheimer. Grazie a una tecnologia di imaging PET localizzata e all’avanguardia, siamo in grado di fornire diagnosi più precoci e accurate, offrendo ai pazienti la possibilità di ottenere migliori risultati e una migliore qualità di vita. Un aspetto fondamentale di questa collaborazione è il passaggio di conoscenze e tecnologie, il quale potrebbe garantire che agli specialisti sauditi vengano trasmessi i progressi più recenti. Questa iniziativa permetterebbe ai nostri esperti locali di fornire cure di livello mondiale, portando le innovazioni globali direttamente ai nostri pazienti. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno costante nei confronti del benessere dei nostri pazienti e delle loro famiglie. Insieme, stiamo facendo progredire le cure e stiamo dando una nuova casa alla speranza.”

A Riyad, Irina Zaporozhets, Presidente di Lilly Middle East and Turkey, ha affermato: “Lilly porterà in Arabia Saudita processi di diagnosi precoce all’avanguardia per malattie come l’Alzheimer. Con la nostra esperienza, unita al KFSHRC, puntiamo a fare passi da gigante per quanto riguarda la diagnosi e il trattamento dell’Alzheimer in Arabia Saudita. Questa collaborazione strategica a lungo termine consente la produzione di traccianti PET per l’amiloide e la tau per l’imaging PET dell’Alzheimer in Arabia Saudita. Può inoltre migliorare i risultati nei pazienti, nonché creare una base per la ricerca e l’innovazione a livello regionale sull’Alzheimer.”

Da notare che, secondo la classifica di Brand Finance 2024, il KFSHRC si è classificato per il secondo anno consecutivo al primo posto in Medio Oriente e Africa e al 20° posto a livello globale nell’elenco dei 250 migliori centri medici accademici del mondo ed è stato riconosciuto come il marchio sanitario di maggior valore nel Regno e in Medio Oriente. Inoltre, nello stesso anno, si è classificato tra i migliori 250 ospedali del mondo ed è stato inserito dalla rivista Newsweek nell’elenco World’s Best Smart Hospitals per il 2025. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.kfshrc.edu.sa o contattate il nostro team media all’indirizzo mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

