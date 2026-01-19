KKCG Maritime lancia un'offerta pubblica di acquisto parziale volontaria su Ferretti S.p.A.

Milano, Hong Kong, Praga, 19 gennaio 2026/PRNewswire/ -- KKCG Maritime annuncia il lancio di un'offerta pubblica di acquisto parziale volontaria avente a oggetto un massimo di 52.132.861 azioni di Ferretti S.p.A., con l'obiettivo di aumentare la propria partecipazione dal 14,5% al 29,9% del capitale sociale di Ferretti. Al completamento dell'offerta, KKCG Maritime intende esercitare i diritti di voto, come incrementati a seguito dell'offerta pubblica di acquisto parziale volontaria, a sostegno dell'elezione dei candidati al Consiglio di Amministrazione che proporrà nel contesto della prossima assemblea degli azionisti di Ferretti.

KKCG Maritime è una società interamente controllata da KKCG, un gruppo europeo che investe in società con l'obiettivo di accompagnarle nei processi di innovazione e nello sviluppo del business, fondato dall'imprenditore e filantropo Karel Komárek. Il modello di KKCG consiste nell'investimento di capitale proprio con un approccio responsabile e di lungo termine, incentrato sull'innovazione e sulla crescita sostenibile in diversi settori e aree geografiche. Il gruppo è azionista di Ferretti sin dalla quotazione su Euronext Milan nel 2023 e ha lanciato l'offerta al fine di aumentare la partecipazione, offrendo al contempo agli altri azionisti l'opportunità di monetizzare parzialmente il proprio investimento, in un contesto di scarsa liquidità del titolo. L'offerta non è finalizzata al delisting delle azioni Ferretti e, in ogni caso, non porterà KKCG Maritime a superare la soglia del 30% - che farebbe sorgere l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, ai sensi della normativa italiana e di quella di Hong Kong.

Karel Komárek, fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di KKCG, ha commentato: "Questa offerta riflette l'ambizione di rafforzare il nostro investimento a lungo termine in Ferretti e di contribuirne alla crescita e allo sviluppo futuri. La nostra comprovata esperienza nella creazione di valore si basa su un approccio di investimento attivo, incentrato su una governance partecipativa, un team di gestione esperto e un impegno strategico a lungo termine: faremo leva sulla nostra esperienza consolidata per sostenere le opportunità di crescita organica e inorganica di Ferretti nell'attuale dinamica globale del settore".

In base ai termini dell'offerta, gli azionisti aderenti riceveranno €3,50 per azione in denaro (equivalenti a circa 31,71 HKD1) su base cum-dividendo. Il corrispettivo rappresenta un premio del 21,3% rispetto al prezzo ufficiale undisturbed delll'11 dicembre 2025 su Euronext Milan (ovvero l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'inizio della recente serie di acquisizioni di azioni da parte del maggiore azionista di Ferretti) e del 21,9% rispetto al prezzo di chiusura undisturbed sulla Borsa di Hong Kong nella stessa data. Il controvalore massimo complessivo dell'offerta ammonta a €182.465.014. Qualora il numero di azioni portate in adesione superasse il numero massimo oggetto dell'offerta, il riparto avverrà secondo un criterio proporzionale, i.e., con KKCG Maritime che acquisterà da ciascun azionista aderente la stessa percentuale di azioni portate in adesione.

L'offerta è soggetta alle consuete condizioni regolamentari. Il documento di offerta sarà depositato presso le competenti autorità in Italia e Hong Kong per l'approvazione, e pubblicato ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Maggiori informazioni sono disponibili, in conformità alla normativa, all'indirizzo: www.kkcg.com/maritime.

Note [1] In base al tasso di cambio di riferimento al 16 gennaio 2026, ovvero l'ultimo giorno completo di negoziazione prima della data dell'offerta, pari a 9,0613 HKD = 1 euro (fonte: Banca centrale europea).

KKCG

KKCG è un gruppo di investimento e innovazione con competenze in diversi settori, tra cui entertainment, energia, tecnologia e immobiliare. Fondato dall'imprenditore, investitore e filantropo Karel Komárek, KKCG impiega oltre 16.000 persone in più di 40 paesi attraverso le società in portafoglio, con oltre 10 miliardi di euro di asset in gestione.

Tra le attività di business di KKCG figurano Allwyn, un operatore multinazionale di lotterie; MND Group, un produttore e fornitore internazionale di energia tradizionale e rinnovabile; ARICOMA e Avenga, che forniscono servizi IT completi e sviluppo di software personalizzati in tutto il mondo; e KKCG Real Estate Group.

Con attività in diversi continenti, le società di KKCG attingono al capitale, al network e alle conoscenze di tutto il gruppo per consentire una crescita profittevole e sostenibile a lungo termine.

KKCG si impegna a sostenere le comunità in cui opera attraverso le sue società.

