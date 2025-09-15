Kolmar Korea promuove la "bellezza pulita" con innovazioni che spaziano dal packaging ecologico all'R&D

SEUL, Corea del Sud, 15 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, azienda globale di cosmetici ODM, rafforza il proprio impegno per la "bellezza pulita". Dall'imballaggio ecologico allo sviluppo di materie prime e formulazioni, fino ai processi di produzione sostenibili, l'azienda sta potenziando la propria gestione ESG per garantirsi una competitività differenziata nel mercato globale.

Il packaging ecologico dell'azienda è quello che ha attirato la maggiore attenzione. Nel 2020, Kolmar Korea ha introdotto il tubetto di carta, il primo contenitore ecologico del settore arrivato con successo alla fase di commercializzazione. Ha ridotto l'uso della plastica dell'80%, è progettato per separare facilmente carta e plastica ed è sufficientemente resistente da sopportare un peso di oltre 50 kg. Nel 2023 ha sviluppato lo stick in carta minerale, riducendo l'uso della plastica dell'86%. Progettato per rimuovere strati di carta, lo stick consente ai consumatori di utilizzare l'intero prodotto senza sprechi, bilanciando sostenibilità e praticità. Ad aprile l'azienda ha presentato la confezione in carta con erogatore azionabile a una sola mano, un design ispirato ai cartoni del latte che integra una funzione di erogazione. Realizzata con materiali riciclabili al 100%, offre sia praticità per l'utente sia le caratteristiche ecocompatibili richieste dai consumatori di tutto il mondo.

Queste innovazioni hanno ottenuto riconoscimenti a livello internazionale. Il tubetto di carta e lo stick di carta hanno sbaragliato la concorrenza nel design, vincendo i tre premi di settore più importanti a livello internazionale: IDEA, iF Design Award e Red Dot Design Award. Quest'anno la confezione in carta con erogatore azionabile con una sola mano ha vinto anche il Red Dot Design Award, a ulteriore conferma della competitività globale degli imballaggi ecocompatibili di Kolmar Korea.

Oltre al packaging, Kolmar Korea rafforza anche la bellezza pulita nelle materie prime e nelle formulazioni. Nel 2022, l'azienda ha sviluppato un metodo di estrazione ecologico che utilizza semi di girasole, mirtillo rosso e borragine, riduce dell'83% le emissioni di carbonio e aumenta dell'870% l'efficacia dei principi attivi. Applicata alla sua crema solare Clean Beauty del 2023, questa innovazione ha ottenuto la certificazione "Green Technology Product" (Prodotto con tecnologia ecologica) del Ministero dell'Ambiente coreano. Nello stesso anno, Kolmar Korea ha sostituito le microplastiche nei cosmetici colorati con la silice naturale, un minerale noto per la cura dei pori e il controllo del sebo, migliorando la consistenza e la stabilità e promuovendo al contempo funzionalità e sostenibilità.

Kolmar Korea promuove inoltre una produzione ecosostenibile e a basse emissioni di carbonio. Nel 2022 l'azienda ha aderito all'iniziativa K-RE100, impegnandosi a utilizzare il 100% di energia rinnovabile entro il 2050. Nel suo stabilimento principale di Sejong, gli impianti solari ampliati nel 2023 hanno ridotto di circa 143 tonnellate le emissioni di CO₂. L'azienda gestisce anche una divisione dedicata che punta a "zero rifiuti in discarica", riducendo i tassi di smaltimento in discarica e incrementando il riciclaggio attraverso una gestione sistematica della sostenibilità.

Questo impegno di vasta portata ha ottenuto un riconoscimento globale. Nel 2024, la rivista TIME ha inserito Kolmar Korea al 125° posto nella classifica "World's Best Companies for Sustainable Growth 2025" (unica azienda K-Beauty inclusa), affermandone la leadership nelle pratiche eco-compatibili nel mercato globale.

Un portavoce di Kolmar Korea ha affermato: "Lo sviluppo di tecnologie ecocompatibili non è un risultato a breve termine, ma una strategia aziendale fondamentale per migliorare la sostenibilità dell'intero settore. Continueremo a dimostrare la nostra leadership in qualità di azienda promotrice di una crescita sostenibile nel settore della bellezza a livello mondiale".

Informazioni su Kolmar KoreaKolmar Korea è un ODM globale nel settore dei cosmetici con sede a Seul, Corea del Sud. L'azienda, che collabora con i principali marchi di bellezza in tutto il mondo, è nota per l'innovazione nella formulazione, nel confezionamento e nella produzione sostenibile. Grazie alla gestione basata sui principi ESG e alla ricerca e sviluppo su base continua, Kolmar Korea promuove soluzioni di bellezza pulite ed ecocompatibili per dare forma a un futuro più sostenibile per l'industria cosmetica mondiale.

Contatto con i mediaKolmar HoldingsJang-Woo Leejay.lee@kolmar.co.kr

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2772617/Kolmar_Korea_s_eco_friendly_packaging_innovations_paper_tube__left__paper_stick_one_hand.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.