Kolmar Korea punta a conquistare il mercato globale della cura della pelle con detergenti e maschere per il viso "esclusivamente coreani"

SEUL, Corea del Sud, 26 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, produttore di cosmetici leader a livello mondiale, sta potenziando la sua strategia internazionale per la cura della pelle con prodotti nazionali (K-beauty) che mettono in risalto ingredienti naturali "esclusivamente coreani" . Mentre continua a crescere il trend globale della "bellezza basata sugli ingredienti", che privilegia componenti naturali ed efficacia comprovata, Kolmar sta conquistando i consumatori di tutto il mondo con i suoi detergenti e le maschere per il viso innovativi.

Il mercato globale dei detergenti e delle maschere per il viso ha recentemente registrato una rapida crescita, alimentata in parte da piattaforme di brevi video come TikTok. In particolare, la "routine coreana per la cura della pelle" è diventata una delle parole chiave più importanti nel mondo della bellezza, stimolando l'interesse dei consumatori ad ampliare la propria offerta oltre alla protezione solare, includendo anche prodotti detergenti e maschere.

In risposta a ciò, Kolmar Korea accelera la propria spinta globale collaborando con partner di marca per sviluppare prodotti per la cura della pelle contenenti ingredienti naturali coreani. Un eccellente esempio è la Mung Bean pH-Balanced Cleansing Foam, sviluppata in collaborazione con il marchio di prodotti per la cura della pelle Beplain. Questo prodotto reinterpreta i fagioli mungo, utilizzati in Corea come detergente naturale da oltre 1.000 anni, con una formula a basso rischio di irritazione e potenti effetti detergenti. Con oltre 10 milioni di unità vendute è stato accolto molto bene in mercati come Stati Uniti, Francia, Cina e Vietnam, guadagnando popolarità a livello internazionale grazie al passaparola sui social dedicati al biologico.

Kolmar sta portando avanti anche lo sviluppo di maschere facciali naturali a base di fanghi. La Relief Mud Mask, creata in collaborazione con il marchio di cosmetici realizzati con fanghi naturali BRMUD, contiene oltre il 30% di fango Boryeong, proveniente da una delle cinque piane di marea più estese a livello mondiale, in Corea. Utilizza particelle di polvere ultrafini, pari a 1/40 della dimensione della farina di grano, per assorbire le impurità in modo delicato ma efficace. Soprannominato "Cardi B Mud Mask" dopo che la cantante americana ne ha parlato bene su TikTok, il prodotto è ora venduto in 11 paesi, compresi i punti vendita Costco negli Stati Uniti.

Il motore di queste innovazioni è la capacità R&D leader del settore di Kolmar Korea. Oltre il 30% della forza lavoro dell'azienda è composta da ricercatori e circa il 6% del fatturato annuo viene investito in R&D. Il vantaggio competitivo dell'azienda è radicato nella competenza maturata grazie alla collaborazione con circa 4.300 clienti globali.

Kolmar continua a svolgere un ruolo pionieristico nella scoperta di ingredienti cosmetici coreani esclusivi. Di recente, ha convalidato scientificamente gli effetti anti-invecchiamento di Spiraea Salicifolia, pubblicando i risultati su una rivista internazionale di livello SCI e ottenendo l'inserimento dell'ingrediente nell'International Cosmetic Ingredient Dictionary (ICID). L'anno scorso, l'azienda ha individuato i benefici dell'estratto di Sophora flavescens, una leguminosa, nella prevenzione della caduta dei capelli e ha presentato la ricerca in una conferenza accademica internazionale, riscuotendo grande successo. Kolmar inoltre commercializza i profumi a base di piante autoctone coreane, come la rosa di Sharon e il loto, per promuovere il valore sensoriale dei tradizionali prodotti botanici coreani.

Un portavoce di Kolmar Korea ha dichiarato: "Dato che l'interesse globale per la cosmesi coreana si sta espandendo oltre la protezione solare, arrivando a includere anche la cura olistica della pelle, stiamo potenziando la nostra competitività sul mercato combinando tecnologie avanzate con i tesori naturali della Corea. Attraverso continui investimenti in R&D e innovazione, puntiamo a una posizione di leadership nella cura della pelle a livello mondiale con ingredienti esclusivamente coreani."

