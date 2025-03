Kolmar Korea sviluppa la prima protezione solare composita ibrida al mondo, posizionandosi come leader del mercato globale delle protezioni solari

SEOUL, Corea del Sud, 25 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Global Cosmetics ODM (Original Development Manufacturer) Kolmar Korea ha raggiunto un traguardo rivoluzionario sviluppando la prima tecnologia al mondo di stabilizzazione della protezione solare composita ibrida. Questa innovazione integra l'elevata protezione UV delle creme solari inorganiche con la superiore spalmabilità delle creme solari organiche.

L'azienda ha presentato la sua innovativa tecnologia "UV-DUO PLUS", che stabilizza le materie prime composite incapsulando particelle solari inorganiche con componenti solari organici. Questa formulazione all'avanguardia elimina i difetti delle tradizionali protezioni solari ibride, in cui l'aggregazione delle particelle spesso creava lacune nella pellicola protettiva UV.

Le protezioni solari si classificano in organiche e inorganiche in base al meccanismo di protezione dai raggi UV. Quelle organiche assorbono e convertono i raggi UV in energia termica, garantendo un'applicazione uniforme e riducendo la patina bianca, mentre quelle inorganiche riflettono i raggi UV che raggiungono la pelle, garantendo un'elevata protezione dai raggi UV ma lasciando spesso una patina bianca. Le protezioni solari ibride combinano questi meccanismi per massimizzare i benefici, anche se problemi tecnici come l'aggregazione degli ingredienti hanno ostacolato il raggiungimento di prestazioni ottimali.

La tecnologia UV-DUO PLUS di Kolmar Korea risolve questi problemi introducendo un'innovativa materia prima composita. Rivestendo le particelle inorganiche di filtri solari con componenti organici, questa tecnologia garantisce una dispersione uniforme all'interno delle formulazioni, eliminando l'aggregazione e migliorando l'efficacia della protezione UV.

Inoltre, la tecnologia UV-DUO PLUS non solo blocca efficacemente i raggi UV, ma agisce anche sui raggi UVA (onde lunghe UV), che accelerano il fotoinvecchiamento. Vari test clinici sulla pelle umana hanno dimostrato che i prodotti solari che incorporano questa tecnologia hanno migliorato l'efficacia del blocco dei raggi UVA del 24,8% nell'intervallo di 400 nm rispetto alle protezioni solari convenzionali.

Kolmar Korea ha ottenuto il brevetto per la tecnologia UV-DUO PLUS, posizionandosi come leader nel mercato emergente delle protezioni solari ibride composite. Le protezioni solari sviluppate utilizzando questa tecnologia raggiungono una protezione SPF 50+ PA++++ e sono state riconosciute come cosmetici funzionali anti-UV dal Ministero per la sicurezza alimentare e dei farmaci della Corea del Sud. Inoltre Kolmar Korea sta depositando domande di brevetto internazionale per espandere la sua presenza nei mercati globali.

Un rappresentante dell'azienda ha affermato: "Sebbene siano già disponibili creme solari ibride che combinano due ingredienti, nessun prodotto ha raggiunto una perfetta integrazione di componenti organici e inorganici. Con la tecnologia UV-DUO PLUS puntiamo a guidare l'innovazione nel settore della cura solare K-beauty e ad ampliare la nostra presenza nei mercati nazionali e internazionali".

Kolmar Korea, che detiene oltre il 70% del mercato coreano delle creme solari, continua a guidare i progressi del settore globale grazie a un know-how senza pari. Nel 2022 ha fondato il primo "UV Tech Innovation Lab" del settore e vanta oltre 70 brevetti relativi alla protezione UV. Negli Stati Uniti, dove le protezioni solari sono soggette a severi requisiti normativi, Kolmar Korea ha consolidato la sua presenza grazie alla sua attività pionieristica. Nel 2013 è stata la prima azienda del settore a ottenere la certificazione OTC dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Il suo secondo stabilimento negli Stati Uniti, situato in Pennsylvania e che si prevede sarà in piena attività nel primo semestre di quest'anno, aumenterà la capacità produttiva annuale di Kolmar in Nord America da 180 a 300 milioni di unità.

