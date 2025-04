La Blockchain for Good Alliance lancia un acceleratore globale e un fondo con l'UNDP

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 24 aprile 2025 /PRNewswire/ -- La Blockchain for Good Alliance (BGA), un'iniziativa globale non a scopo di lucro, in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e con EMURGO Labs, ha lanciato l'SDG Blockchain Accelerator, un impegno globale volto a sfruttare le iniziative di impatto sociale basate sulla blockchain nell'ambito degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Obiettivo del programma è fornire al personale e ai partner dell'UNDP le conoscenze, la tecnologia, il supporto e il tutoraggio necessari per sviluppare, sperimentare e ampliare soluzioni basate sulla blockchain in grado di rispondere alle sfide concrete dello sviluppo economico.

Supportato da una rete globale di esperti del settore, questo acceleratore pluriennale accoglierà due gruppi all'anno, ciascuno della durata di quattro mesi, concentrandosi sullo sviluppo di capacità, soluzioni e crescita dell'ecosistema. Sfruttando l'infrastruttura della Cardano Foundation e l'esperienza di EMURGO Labs, obiettivo del programma è fornire fino a 40 soluzioni basate sulla blockchain e allineate agli obiettivi di sviluppo sostenibile, creare un centro di risorse open source e promuovere la collaborazione cross-chain per amplificare l'impatto della blockchain nel settore dello sviluppo.

Guidata da Glenn Tan, Managing Partner di BGA, e dai membri dell'AltFinLab dell'UNDP, la collaborazione interesserà cinque regioni del mondo per offrire finanziamenti e supporto strategico ai progetti blockchain che affrontano le sfide dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.

"Noi dell'UNDP riteniamo che la blockchain non sia solo una tecnologia, ma anche una forza trasformativa in grado di rimodellare il modo in cui affrontiamo le sfide più urgenti per l'umanità. Questo programma di accelerazione è più di una semplice iniziativa: è una chiamata all'azione rivolta agli innovatori di tutto il mondo affinché sfruttino la potenza della blockchain per promuovere uno sviluppo sostenibile. Promuovendo una collaborazione coraggiosa e sfruttandone la trasparenza e l'efficienza, stiamo aprendo la strada a soluzioni innovative in grado di migliorare le comunità a livello globale", ha commentatoTeodor Petricevic, responsabile dell'acceleratore dell'UNDP.

In qualità di fondatore e sostenitore della Blockchain for Good Alliance, Bybit ha collaborato a stretto contatto con BGA in diverse iniziative volte a promuovere l'uso della blockchain per il bene comune. Tramite l'iniziativa "Bybit Pool", l'exchange di criptovalute ha impegnato 1 milione di dollari USA in finanziamenti a supporto di EthicHub, una piattaforma blockchain che coinvolge e dà maggior potere ai piccoli agricoltori. Questo contributo supporta modelli di finanziamento etici e mette in luce il potenziale della blockchain nella creazione di supply chain trasparenti.

Amplificare l'impatto in tutta Europa

Nel mese di gennaio 2025 la BGA ha conseguito un risultato importante con la sua espansione ufficiale in Europa, partecipando alla tavola rotonda di Bruxelles organizzata dall'UNDP "Più potenza al futuro: un dialogo strategico sulle tecnologie emergenti e sull'imprenditoria d'impatto nei Balcani occidentali". La tavola rotonda ha riunito 30 delegati chiave dell'UNDP, della Commissione europea, delle principali fondazioni Web3, hub tecnologici e centri di pensiero politici, tra cui la Ethereum Foundation, Solana Labs, la Stellar Development Foundation, la Algorand Foundation, la Cardano Foundation, Celo, Metis, la Cotrugli Business School, Science Technology Park Belgrade, BlackVogel e il World Metaverse Council.

Nell'ambito della sua più ampia strategia europea, BGA è attivamente impegnata in iniziative di base, creando partnership strategiche e contribuendo a dialoghi politici ad alto livello. Poiché la blockchain è sempre più riconosciuta come catalizzatore per uno sviluppo trasparente, inclusivo e sostenibile, la BGA auspica la collaborazione con organizzazioni che condividono gli stessi ideali, per promuovere soluzioni concrete e affermare la blockchain come pilastro della parità digitale e dell'innovazione in tutto il continente.

#Bybit / #TheCryptoArk / #BGA

Info su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una comunità globale di oltre 60 milioni di utenti. Fondata nel 2018, Bybit sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con una forte attenzione al Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Azienda rinomata per la custodia sicura, i mercati diversificati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scoprite il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

Per maggiori dettagli su Bybit visitare la Sala stampa di Bybit Per richieste di informazioni da parte dei media contattare: media@bybit.com Per restare sempre aggiornati seguire: le community e i social di Bybit.

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Informazioni sulla Blockchain for Good Alliance (BGA)

La Blockchain for Good Alliance (BGA) è un'iniziativa collaborativa a lungo termine non a scopo di lucro con partner strategici che ha come obiettivo principale quello di contribuire al bene della società utilizzando la tecnologia blockchain per risolvere problemi del mondo reale. Riunendo leader, innovatori e organizzazioni provenienti dall'intera comunità blockchain, la BGA si propone di promuovere l'innovazione, la collaborazione e l'azione verso un mondo più sostenibile ed equo.

Per maggiori informazioniEmail: hello@chainforgood.org Sito web: www. chainforgood.org Twitter: www.x.com/chainforgood

Informazioni sull'UNDP

L'UNDP è la principale organizzazione delle Nazioni Unite che si batte per estirpare l'ingiustizia dovuta alla povertà, alla disuguaglianza e al cambiamento climatico. Grazie alla nostra ampia rete di esperti e partner in 170 paesi aiutiamo le nazioni a elaborare soluzioni integrate e durature per le persone e per il pianeta.

Per saperne di più visitare il sito www.undp.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2672287/95230962_897f_4cee_9544_ae3dfd1409f9.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2386817/Blockchain_For_Good_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-blockchain-for-good-alliance-lancia-un-acceleratore-globale-e-un-fondo-con-lundp-302437683.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire