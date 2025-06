La distilleria Michter's lancia i whisky Legacy Series del 2025 Shenk's e Bomberger's Declaration

LOUISVILLE, Ky., 25 giugno 2025 /PRNewswire/ -- La distilleria Michter's lancerà lo Shenk's Homestead Kentucky Sour Mash Whiskey e il Bomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon questo luglio. Questi whisky distintivi, che riportano l'anno di imbottigliamento, costituiscono due terzi della Michter's Legacy Series, alla quale quest'anno è stato aggiunto un terzo whisky, il Bomberger's PFG™ (Precision Fine Grain).

"Il team di produzione di Michter's dedica grande impegno e dedizione per rendere speciali le uscite della nostra Legacy Series", commenta Joseph J. Magliocco, presidente Michter's.

Nel 1753, il contadino mennonita svizzero John Shenk fondò la distilleria Shenk's in Pennsylvania. Successivamente ribattezzata Bomberger's Distillery nel 1800, la distilleria cambiò nuovamente nome in Michter's Distillery a metà del XX secolo. È questa eredità che la Legacy Series di Michter's intende onorare.

"Mi piacciono molto le note speziate, decise e persistenti, della versione Shenk's del 2025. Una parte è stata rifinita in botti di rovere francese tostate, ma non carbonizzate, ricavate dal legno della foresta dei Vosgi, e questo ha contribuito ad accentuare il carattere della segale in questo whisky", osserva il mastro distillatore di Michter, Dan McKee.

Come nel caso di Shenk's, la scienza del legno e la sua maturazione sono elementi essenziali del carattere del Bomberger's Declaration Aggiunge Andrea Wilson, Master of Maturation presso Michter: "Sono felicissima del risultato. Ancora una volta le botti Chinquapin hanno contribuito a conferire il sapore distintivo del Bomberger's Declaration. Per la versione di quest'anno abbiamo utilizzato una gamma di botti diverse, costruite con legno stagionato naturalmente all'aperto per un periodo variabile da 18 mesi a 3 anni, a 4 e a 5 anni, modificando così la composizione chimica del contributo della quercia durante l'invecchiamento. Il risultato è un'esperienza audace e multidimensionale da assaporare e godere".

Lo Shenk's ha una gradazione alcolica di 91,2 proof (45,6% ABV) e un prezzo al dettaglio suggerito negli Stati Uniti di $ 110. Il Bomberger's Declaration ha una gradazione alcolica di 108 proof (54% ABV) e il prezzo consigliato al dettaglio negli Stati Uniti è di $ 120.

Nell'ottobre 2024, Michter's è diventato il primo whisky a essere nominato per due anni consecutivi il whisky più ammirato al mondo, grazie alla decisione di un'accademia internazionale di votanti annunciata da Drinks International con sede nel Regno Unito. Michter's vanta una ricca e lunga tradizione nell'offrire tradizionali whisky statunitensi di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue offerte in produzione limitata invecchiate alla maturità di picco, l'acclamato portafoglio Michter's consiste di bourbon, rye, sour mash whisky e whisky statunitense.

Per maggiori informazioni su Michter's visitare michters.com e seguirci su Instagram, Facebook e X.

Contatto: Joseph J. Magliocco+1 (502) 774-2300 x580 jmagliocco@michters.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2717889/Michters_Distillery_Shenks_And_Bombergers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-distilleria-michters-lancia-i-whisky-legacy-series-del-2025-shenks-e-bombergers-declaration-302490905.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.