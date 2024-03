La Festa del papa’ con Moby e Tirrenia ha il cento per cento di sconto per il secondo passeggero

Milano, 18.03.2024 – In viaggio con papà, ma anche con la mamma, con la famiglia, con gli amici.

Con Moby e Tirrenia, la Festa del papà dura da oggi a mercoledì 20 marzo, tre giorni in cui chi prenota un viaggio per Sardegna, Sicilia e Corsica avrà il 100 per cento di sconto sulla tariffa passeggero di passaggio ponte (al netto di tasse, diritti e competenze) per un adulto accompagnato da almeno un bambino, dai 4 agli 11 anni, o da un secondo adulto pagante che prenotino contemporaneamente; e ovviamente sarà possibile prenotare a pagamento anche eventuali cabine o poltrone.

La prenotazione dovrà essere effettuata da oggi al 20 marzo per partenze Moby per la Sardegna e per la Corsica e Tirrenia sulla Napoli-Palermo-Napoli effettuate da oggi al 30 settembre. Per le linee Tirrenia Genova-Porto Torres-Genova e Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia invece i viaggi dovranno essere effettuati dal primo giugno al 30 settembre, fatta salva sempre la disponibilità di posti riservati all’iniziativa. E come sempre la promozione è cumulabile con le altre offerte di Moby e Tirrenia che quest’anno offrono una serie di novità che renderanno ancor più piacevole il viaggio verso le maggiori isole.

A partire dall’ingresso contemporaneo in linea di Moby Fantasy e Moby Legacy, i due traghetti più grandi e green al mondo, in servizio in entrambe le direzioni fra Livorno e Olbia, che assicurano ai passeggeri standard da nave da crociera, servizi di bordo e ristorazione di assoluta eccellenza e tempi di imbarco e sbarco velocizzati grazie alla nuova concezione delle rampe di salita e discesa.

Di più: l’arrivo in flotta di Fantasy e Legacy permetterà ad ogni tratta di essere effettuata con navi più moderne e capienti con un virtuoso “effetto domino” che interesserà tutte le linee servite da Moby e Tirrenia. Un network di rotte ricchissimo a cui quest’estate si aggiungono la Genova-Ajaccio, pensata per i viaggiatori diretti dal Nord Italia e dall’Europa continentale al centro e al sud della Corsica, che poi prolunga la sua rotta fino a Porto Torres e viceversa.

E, ancora, la Piombino-Bastia, la rotta più veloce fra la Penisola e la Corsica, la Genova-Golfo Aranci, che permette di differenziare gli approdi per i viaggiatori destinati al Nord Sardegna, oltre a un ulteriore rafforzamento della Civitavecchia-Olbia.

Gruppo Moby

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono le Compagnie del Gruppo Moby, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri. Con le tre compagnie, il gruppo Moby collega Sardegna, Sicilia, Corsica, isola d’Elba e l’Arcipelago Toscano con 31 navi, con circa 37.200 partenze per 22 porti. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: le ammiraglie sono state insignite della prestigiosa Green Star del RINA. Al gruppo Moby fa capo anche una flotta di 18 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio in nove porti sul territorio. Nel Porto di Napoli il Gruppo è azionista del Terminal Traghetti, nel porto di Genova è azionista di Stazioni Marittime, a Livorno controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl, il Terminal ro/ro LTM Autostrade del Mare Srl e il terminal passeggeri Porto di Livorno 2000.