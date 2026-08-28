La rapida adozione sul mercato di Viso Now segnala un cambiamento epocale nel modo in cui vengono sviluppate le applicazioni di visione artificiale

Gli utenti costruiscono un'applicazione di visione artificiale nel mondo reale semplicemente descrivendo il loro problema, senza raccogliere dati, etichettare immagini, selezionare modelli o avere precedenti esperienze di apprendimento automatico.

Questo segna uno spostamento di categoria: la forte crescita delle registrazioni dal lancio dimostra chiaramente la domanda di un approccio più rapido e accessibile all'IA applicata al mondo reale.

In media, bastano meno di 3 MINUTI per creare la prima applicazione di visione artificiale

LONDRA, 28 agosto 2026 /PRNewswire/ -- viso.ai ha segnalato una forte domanda iniziale per Viso Now, la piattaforma lanciata di recente che consente a chiunque di creare un'applicazione di visione artificiale in pochi minuti.

Dal suo recente lancio, Viso Now ha registrato oltre 1.000 utenti che hanno creato più di 3.500 applicazioni di visione artificiale, con un tempo mediano inferiore a 3 minuti per la creazione della prima applicazione, a conferma dell'immediata accettazione da parte del mercato di un approccio più rapido e accessibile alla visione artificiale.

Con Viso Now, gli utenti possono creare un sistema di visione artificiale semplicemente descrivendolo, caricando facilmente un video o collegando delle telecamere. La piattaforma crea un'applicazione di intelligenza artificiale reale in grado di risolvere compiti visivi altamente complessi e intraprendere azioni come eventi e invio di avvisi. Le sue capacità di percezione superano di gran lunga il rilevamento convenzionale e offrono una comprensione a livello umano.

"Viso Now cambia tutto sulla visione con l'IA. Nessuna codifica, nessuna annotazione, nessun addestramento dei modelli. Ciò che prima richiedeva mesi, ora richiede un'ora, e la visione artificiale basata sull'IA passa dal rilevamento a una percezione di livello umano. Questo rende possibile portare l'intelligenza artificiale nel mondo fisico. Ed è esattamente per questo che vogliamo che la provi in prima persona." " Gaudenz Boesch, co-amministratore delegato e fondatore di viso.ai

Forte adozione precoce

Il ritmo delle regisrazioni mostra una chiara domanda di visione artificiale che può essere implementata immediatamente. I team possono passare da un'idea a una soluzione funzionante nello stesso momento, rendendo più semplice testare più possibilità e concentrarsi sulle applicazioni che creano valore reale.

"Tradizionalmente, la visione artificiale costringeva i team a investire in dati, modelli e infrastrutture prima di sapere se un'idea avrebbe funzionato. Riteniamo che il processo sia obsoleto. Con Viso Now, i team partono dal problema che vogliono risolvere e possono creare un'applicazione di visione artificiale funzionante nel giro di pochi minuti. La risposta dal lancio mostra che c'è una reale domanda di un modo più veloce e intuitivo per costruire la visione artificiale."Nico Klingler, co-amministratore delegato e fondatore di viso.ai

Da un'idea a un'applicazione di IA funzionante

Viso Now riunisce video, comprensione visiva, logica, integrazioni e avvisi in un unico ambiente. Gli utenti descrivono il risultato di cui hanno bisogno nel linguaggio comune, testano l'applicazione rispetto alle riprese reali e regolano l'applicazione in base alle esigenze.

Con Viso Now gli utenti possono:

Costruire sistemi che affrontino i problemi reali del settore

Gli utenti stanno sviluppando applicazioni per casi d'uso consolidati, come il controllo qualità, la sicurezza sul lavoro e l'analisi del traffico, sperimentando al contempo idee di nicchia e inaspettate che in precedenza sarebbero state troppo complesse o costose da realizzare (ad esempio, utilizzando Viso Now per valutare, classificare e segnalare la conformità agli standard ISO o i rischi per la sicurezza alimentare). Se un problema può essere osservato visivamente, può diventare un'opportunità per risolverlo o automatizzarlo con la visione artificiale.

Un early adopter, leader operativo nella produzione di attrezzature per l'assistenza automobilistica, ha dichiarato: "In un pomeriggio, ho creato un agente che fa esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, e non avevo alcuna esperienza precedente nel costruire qualcosa del genere. Potrebbe anche essere pura magia."

Inizia gratis, per sempre. Passa a un piano superiore quando sei pronto.

Viso Now è disponibile tramite il browser ed è completamente gratuito. Ogni account riceve crediti gratuiti ogni giorno, sufficienti per continuare a sviluppare, testare e perfezionare le proprie idee senza alcun impegno iniziale. Gli utenti possono invitare il proprio team e creare diverse applicazioni per casi d'uso differenti.

Costruisci la tua prima applicazione di visione

Vai su www.viso.ai/ viso-now , descrivi ciò che vuoi vedere e costruisci la tua prima applicazione di visione funzionante in pochi minuti.

Contatto per i media:Chrissie JamiesonVicepresidente, MarketingViso.aic.jamieson@viso.aiTel.: 07801 211 910

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