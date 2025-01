La startup svizzera Risklick lancia un software basato sull'intelligenza artificiale per gli studi clinici sui dispositivi medici

Protocol AI accelera lo sviluppo di studi clinici e l'accesso dei pazienti ai dispositivi medici

BERNA, 22 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Risklick, spin-off dell'Università di Berna, ha lanciato il suo ultimo prodotto, Protocol AI, per i dispositivi medici. Protocol AI è il primo software di questo tipo e segna una svolta nel settore dei dispositivi medici. Utilizza l'intelligenza artificiale per accelerare lo sviluppo di studi clinici, riducendo drasticamente i costi e i rischi associati. Questa tempistica accelerata va a vantaggio dei pazienti, garantendo loro un accesso più rapido a nuovi trattamenti, potenzialmente a costi inferiori. Questa tecnologia innovativa ha dimostrato il suo potenziale nel rivoluzionare gli studi clinici per i prodotti medici ed è ora pronta a fornire a milioni di pazienti un accesso più rapido a dispositivi medici salvavita in tutto il mondo.

L'immissione sul mercato di un dispositivo medico richiede in genere dai 3 ai 7 anni, e le indagini cliniche sono la fase più lunga e costosa, soprattutto per i dispositivi medici ad alto rischio. Ogni sperimentazione clinica inizia con lo sviluppo di un protocollo, che costituisce la pietra miliare dello studio e ne determina il successo o il fallimento. Lo sviluppo di un protocollo richiede in media sei mesi di lavoro intenso, in cui anche piccoli errori possono comportare gravi conseguenze per la sperimentazione clinica.

L'industria dei dispositivi medici è composta prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano circa il 90% del settore.

Rispetto all'industria farmaceutica, il settore dei dispositivi medici deve far fronte a una minore standardizzazione e a una minore esperienza in materia di sperimentazioni cliniche, unitamente alle crescenti richieste normative che rendono ancora più complesso lo sviluppo dei protocolli di sperimentazione clinica. Queste sfide incidono in modo significativo sui costi, sulla disponibilità e sui tassi di successo dei nuovi dispositivi, influenzando in ultima analisi l'accesso dei pazienti a soluzioni innovative.

Il software basato sull'intelligenza artificiale offre ai pazienti un accesso più rapido ai nuovi dispositivi mediciPer affrontare queste sfide, lo spin-off dell'Università di Berna, Risklick, ha sviluppato Protocol AI. "Abbiamo sviluppato una soluzione pionieristica che riduce sia i tempi di sviluppo che i costi degli studi clinici, facilitando l'accesso dei pazienti ai nuovi trattamenti. La nostra soluzione ha già dimostrato una riduzione del 50% dei tempi di sviluppo dei documenti di studio per i medicinali, e ci aspettiamo risparmi simili per i dispositivi medici grazie alla nostra soluzione su misura. La nostra tecnologia innovativa ha il potenziale per migliorare la vita di milioni di pazienti in tutto il mondo", afferma Poorya Amini, fondatore e CEO di Risklick.

Protocol AI è il primo software innovativo nel suo genere, che utilizza le tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e di apprendimento automatico (ML) per analizzare i dati clinici, le pubblicazioni e i documenti normativi esistenti, ottimizzando così la progettazione dello studio. Protocol AI consente di prendere decisioni basate sull'evidenza e di redigere automaticamente i protocolli degli studi clinici in pochi minuti, utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) all'avanguardia. Ciò fornisce agli esperti parametri vitali nel mondo dei dispositivi medici, che è in rapida e permanente evoluzione.

Protocol AI consente agli esperti di ridurre drasticamente i tempi di sviluppo dei protocolli, garantendo al contempo la qualità e aumentando le possibilità di successo della sperimentazione clinica. Lo strumento basato sull'intelligenza artificiale accelera e semplifica lo sviluppo di nuovi dispositivi e trattamenti, aprendo la strada all'innovazione medica. Protocol AI promette di rivoluzionare il campo delle sperimentazioni cliniche e, in ultima analisi, di migliorare la vita di milioni di pazienti in tutto il mondo.

Con Debiopharm, un'azienda biotecnologica leader nella Svizzera francese, e ISS AG, Integrated Scientific Services, un'azienda svizzera di ricerca clinica con competenze in dispositivi medici, medicina digitale e IVD, Risklick ha già attirato come partner importanti operatori del settore farmaceutico e dei dispositivi medici. Essi considerano il Protocol AI come la soluzione ideale alle sfide dello sviluppo di studi clinici efficienti.

Informazioni su Risklick AGRisklick è uno spin-off dell'Università di Berna e mira a mettere in grado le aziende biofarmaceutiche e di dispositivi medici di migliorare i tassi di successo delle sperimentazioni e di accelerare la consegna di nuovi trattamenti e dispositivi medici ai pazienti. Il team multidisciplinare comprende data scientist, esperti medici e clinici e sviluppatori di software, uniti da un'unica visione: rivoluzionare i protocolli di sperimentazione clinica attraverso la tecnologia AI per rendere le sperimentazioni più rapide, economiche e sicure a beneficio di tutti.

