La vita è un gioco, giocala: parte la campagna di crowdfunding per i bambini in cura accolti da Casa Frizzi di Unitalsi Lombarda

Milano, 2 luglio 2024. Casa Fabrizio Frizzi, struttura di accoglienza per le famiglie di bambini in cura negli Ospedali milanesi e inquadrata nel progetto dei Piccoli di Unitalsi Lombarda, lancia La vita è un gioco, giocalo un’inedita campagna di crowdfunding in corso fino alla metà del mese di agosto.

Lo scopo dell’iniziativa benefica è quello di dotare la struttura di beni digitali di prima necessità per favorire connessioni, interazioni, rapporti e apprendimento. Quanto raccolto dai donatori sarà infatti interamente destinato all’acquisto di apparecchiature di elettronica di consumo come tablet, smart tv, computer e un impianto home theatre; device che garantiranno ai bambini ospitati la possibilità di accedere alla didattica a distanza, li accompagneranno nel gioco e nello svago e contribuiranno a garantire loro – anche durante i giorni di terapia – una quotidianità ricca di opportunità.

Casa Frizzi, nata da un’idea di Vittore De Carli e realizzata nel quartiere dell’Ortica presso il Santuario della Madonna delle Grazie, è stata realizzata grazie all’importante contributo economico di BCC Milano, la più grande Banca cooperativa della Lombardia. Inaugurata a marzo 2023 la Casa, da oltre un anno, rappresenta un hub di solidarietà al servizio della città di Milano, soddisfacendo un’esigenza concreta: fornire un sostegno alle tante famiglie che raggiungono il capoluogo lombardo per curare i propri figli. A Milano hanno sede autentiche eccellenze sanitarie ma la permanenza in città è costosa – specie per i pazienti lungodegenti, come quelli oncologici.

«Il Gruppo Giovani dell’Associazione ha inteso lanciare una sfida – spiega Luciano Pivetti, Presidente dell’Unitalsi Lombarda – completare i servizi a disposizione degli ospiti grazie al contributo di una nuova rete di solidarietà tra tutti coloro che desiderano contribuire all’accoglienza di famiglie e bambini impegnati nella dura prova della malattia»

BCC Milano ha rinnovato il suo sostegno al Progetto offrendo l’opportunità ad Unitalsi di partecipare al Progetto VIS, un programma di accompagnamento alle raccolte fondi digitali sviluppato dalla Banca e indirizzato alle associazioni del territorio, con l’obiettivo di realizzare progetti partecipativi ad alto valore aggiunto.

La campagna sarà attiva per sessanta giorni. Aderire con una donazione per Casa Frizzi è semplice, basta collegarsi a questo link:

https://www.ideaginger.it/progetti/progetto-dei-piccoli-la-vita-e-un-gioco-giocalo.html

e seguire le istruzioni dettagliate nella pagina.