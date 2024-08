Laboratori Chimici Stante: “Analisi ambientali per le aziende, i vantaggi di appoggiarsi a un laboratorio vicino e indipendente”

L’accesso a laboratori di analisi locali o integrati direttamente nel sito produttivo offre alle aziende benefici economici e di prestigio, migliorando la gestione operativa e rafforzando la propria immagine attraverso un impegno per la qualità e la sostenibilità ambientale.

Bologna, 27 agosto 2024 - Il settore delle analisi chimiche in Italia si trova ad affrontare una sfida importante: la scarsa presenza di laboratori dislocati sul territorio, accompagnata da un depauperamento di competenze specifiche e da una limitata disponibilità di attrezzature adeguate. Questa mancanza costituisce un ostacolo significativo per tutte quelle realtà produttive che hanno bisogno di ottenere velocemente i risultati delle analisi chimiche, come richiesto nel settore industriale.

Un esempio dell’importanza di poter offrire un servizio completo è dato dai Laboratori Chimici Stante, leader nel settore delle analisi ambientali. La loro esperienza copre un’ampia gamma di analisi su diverse matrici ambientali, come aria, acqua, suolo e rifiuti, includendo anche il monitoraggio delle emissioni inquinanti, degli ambienti di lavoro e la caratterizzazione di siti contaminati.

«La decisione di creare nuove sedi sul territorio nazionale istituendo laboratori in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia può sembrare controcorrente. Tuttavia l’esigenza esiste ed è dettata appunto dall’urgenza di numerose aziende di accedere in tempi brevi a servizi di alta qualità, ma soprattutto facilmente fruibili a livello locale», illustra Francesco Stante che, insieme al fratello Massimiliano, è il fondatore dell’omonimo laboratorio, avviato nel 1992 e oggi presente sul territorio con le tre sedi operative di Bologna, Conselve (PD) e Cinisello Balsamo (MI).

«Garantire la nostra presenza in prossimità delle realtà produttive di queste tre regioni, caratterizzate da un’elevata concentrazione di poli industriali è la nostra “mission”. Questo approccio ci consente, infatti, di offrire le nostre prestazioni rispettando rigorosamente le scadenze concordate con il cliente. Questa stretta relazione con le aziende si è rivelata un nostro punto di forza poiché ci permette di supportare in modo tempestivo le imprese facendo intervenire prontamente il nostro staff di professionisti in caso di emergenze o di ulteriori richieste. Oggi le decisioni degli imprenditori si basano su informazioni affidabili ed accurate. In moltissimi settori queste informazioni sono fornite dalle analisi chimiche. I ritardi o le inadempienze nel settore industriale sono purtroppo comuni e possono causare il fermo degli impianti, con conseguenti perdite economiche e danni alla reputazione dell’azienda. È fondamentale quindi adottare misure preventive per evitare tali situazioni. Inoltre, affidarsi a un laboratorio indipendente, oggi per un’azienda costituisce una garanzia di risultati imparziali e quindi affidabili. La nostra partecipazione alla Fiera “REMTECH” a Ferrara dal 18 al 20 settembre è un’occasione di incontro con i consulenti del settore bonifiche che già collaborano con noi».

Nel panorama odierno, inoltre, le normative vigenti impongono a qualsiasi processo industriale l’osservanza di rigorosi parametri ambientali, definendo ambiti, limiti e modalità ben precisi. Sia che si tratti di un grande conglomerato industriale o di una piccola impresa, ogni sito produttivo deve implementare un sistema di gestione per il monitoraggio costante dei parametri ambientali tramite analisi chimiche delle varie matrici.

«Nel nostro caso – conclude Stante -, abbiamo introdotto un servizio aggiuntivo per le aziende interessate: la possibilità di allestire un laboratorio interno alla propria sede. Noi forniamo l’equipaggiamento necessario e, su richiesta, anche i tecnici qualificati. In tal modo il personale preposto può effettuare i primi controlli, o persino tutte le analisi, in maniera rapida e sicura rimanendo comodamente in loco. Una strategia che garantisce all’imprenditore tranquillità, professionalità e contenimento dei costi».

Sito internet: https://labstante.it