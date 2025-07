LAGO: una cultura progettuale italiana tra modularità, responsabilità e qualità dello spazio

Milano – 15 luglio 2025 - In un’epoca in cui gli spazi domestici e professionali si trasformano con sempre maggiore rapidità, la capacità di rispondere con intelligenza progettuale e coerenza formale diventa una qualità distintiva. In questo scenario, LAGO si afferma come interprete autorevole del design italiano, con una proposta che coniuga modularità, responsabilità produttiva e cultura dell’abitare.

Radici artigianali, visione contemporanea

LAGO nasce nel 1976 come impresa industriale, ma il suo DNA affonda le radici nella lunga tradizione artigianale della famiglia Lago, attiva nella lavorazione del legno già alla fine del XIX secolo. Questo patrimonio di competenze ha plasmato un’identità capace di coniugare rigore esecutivo, estetica e apertura all’innovazione.

Nel corso degli anni, l’azienda ha saputo evolversi mantenendo coerenza e autenticità. L’ingresso della quarta generazione, nel 2006, ha segnato l’avvio di una fase di espansione internazionale e digitalizzazione, senza che venisse mai meno il legame con la cultura del progetto italiana.

Modularità come principio e metodo

Alla base dell’approccio LAGO c’è un concetto chiave: la modularità. Non intesa come semplice opportunità tecnica, ma come linguaggio progettuale capace di adattarsi alle trasformazioni degli spazi e degli stili di vita. Ogni arredo è pensato per essere flessibile, riconfigurabile e durevole.

Nell’ambito dell’arredamento soggiorno, ad esempio, questa visione si traduce in proposte articolate e coerenti: pareti attrezzate, librerie di design, sedute e madie disegnano ambienti versatili, accoglienti e sempre ordinati.

A ciò, chiaramente, si affiancano anche proposte concepite per altri ambienti domestici e professionali, con una logica di progetto che rimane sempre la stessa: combinare rigore formale, libertà compositiva e durabilità.

Design come strumento relazionale

Per LAGO, il design non è mai fine a sé stesso. Ogni collezione è concepita per generare connessioni tra persone, ambienti e comportamenti. Lo spazio viene pensato come una forma di espressione, dove la funzionalità incontra il linguaggio.

Le linee essenziali, la scelta attenta dei materiali e la qualità costruttiva concorrono a creare oggetti che non si limitano a occupare un luogo, ma lo interpretano. Il risultato è un design che favorisce l’equilibrio tra estetica e significato, in sintonia con le esigenze del vivere contemporaneo.

Responsabilità come pratica concreta

La responsabilità ambientale è parte integrante del metodo LAGO. La scelta dei materiali, l’ottimizzazione dei cicli produttivi e l’impegno verso la durabilità costituiscono pratiche consolidate, che si riflettono concretamente nel prodotto finale.

L’utilizzo di materie prime eco-compatibili, la riduzione degli scarti e la razionalizzazione dei consumi definiscono un modello industriale che integra l’etica ambientale con la qualità estetica. In LAGO, la sostenibilità non è dichiarata: è verificabile.

Digitalizzazione al servizio del progetto

Accanto alla dimensione produttiva, LAGO ha costruito un ecosistema digitale avanzato. Il configuratore 3D, sviluppato per accompagnare sia utenti privati che professionisti del progetto, consente di visualizzare in tempo reale le combinazioni d’arredo, favorendo decisioni consapevoli e coerenti.

L’integrazione tra fisico e digitale rende l’esperienza fluida, accessibile e su misura, in linea con la filosofia del brand: mettere il cliente al centro del processo, con strumenti precisi e un supporto progettuale di alto profilo.

Un’identità riconoscibile, anche nel mondo

Oggi LAGO è presente in oltre 20 Paesi, attraverso una rete di più di 500 punti vendita tra monomarca e partner selezionati. L’espansione internazionale è avvenuta nel segno della continuità, preservando la coerenza estetica e produttiva che da sempre caratterizza il brand.

Le collezioni LAGO trovano applicazione non solo nelle residenze private, ma anche nei settori dell’hospitality, del retail e del contract, dimostrando infine una versatilità progettuale che non compromette mai identità e qualità.

Contatti:

Immediapress

LAGO

Uff stampa LAGO

www.lago.it

press@lago.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.