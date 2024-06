Libertà di scelta e opportunità, per Coloplast una missione

Coloplast riflette sul tema della libertà di scelta e offre nuove opportunità sempre più innovative

Milano, 7 giugno 2024.In queste settimane le notizie di cronaca riguardanti la famiglia reale inglese hanno portato l’attenzione mediatica sul tema delicato della stomia, diffondendo una narrazione poco inclusiva e a volte negativa di chi la porta quotidianamente. In Italia più di 75.000 persone vivono questa condizione, e ogni anno si registrano circa 18.000 nuovi casi. In Europa sono 700 mila e nel mondo milioni. Considerando questi numeri, appare chiaramente riduttivo e svilente vedere la stomia unicamente come un motivo di imbarazzo, disagio e vergogna. Per coloro che la vivono ogni giorno, la stomia rappresenta uno strumento prezioso salva-vita in grado di garantire un nuovo inizio.

Aziende come Coloplast ne hanno fatto una vera e propria missione, sviluppando negli anni nuovi e sempre più innovativi dispositivi che migliorano la qualità della vita delle persone. La chiave del successo risiede nell’ascolto, nella passione e nel forte senso di responsabilità verso chi ne ha bisogno. Ecco perché la nuova sacca da stomia di colore nero non rappresenta solo una semplice differenza cromatica, ma una vera e propria rivoluzione, che esprime al meglio le esigenze delle persone e il loro bisogno di poter scegliere liberamente. Più colori rappresentano più opportunità e offrono maggiori libertà di scelta, prerogativa fondamentale per Coloplast.

Indossare diventa il termine che calza alla perfezione per descrivere la nuova sacca nera SenSura® Mio che, per il colore evergreen, diventa non più associabile al concetto di dispositivo medico ma piuttosto come accessorio da abbinare ai propri outfit, il nero trasmette eleganza e self confidence. Lo testimonia con soddisfazione Gaya Cuppone, la nuova ambassador di Coloplast, giovanissima modella affetta dal Morbo di Crohn da quando era bambina: “per me, che per lavoro indosso spesso outfit eleganti, la nuova sacca di color nero è un’opportunità di scelta che mi rende libera. Da quando ho la sacca per stomia, non ho mai rinunciato a rendere i miei outfit unici ed esclusivi e da oggi sarà ancor più facile”. La sua determinazione le ha permesso di affrontare la malattia e lavorare con positività ed energia, facendosi spazio all’interno di un settore sempre più inclusivo come quello della moda. Nella nuova sacca nera ha trovato la scelta in più che le permette di essere sé stessa ed esprimersi al meglio attraverso la sua immagine.

Coloplast si impegna quotidianamente a rendere la vita più facile alle persone con bisogni di cura intimi e personali, affinché tutti possano sentirsi inclusi e liberi di esprimere se stessi senza preoccupazioni e pressioni sociali.

Per informazioni:

Ufficio Stampa Coloplast Spa

Golden Eggs Agency

Annalisa Surace annalisa@gldeggs.com +39 338 9272358