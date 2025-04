L'installazione 'Transcend Journey' di Kia illustra le caratteristiche di PV5, PV5 WKNDR e il Concept EV2 alla Milano Design Week 2025

- La mostra evidenzia come l'alto potenziale di diversificazione, adattabilità e personalizzazione dei multi-purpose PBV di Kia potrà ridefinire il nostro stile di vita

- L'installazione di Design presenta le specifiche di produzione di Kia PV5 insieme al concept votato all'outdoor PV5 WKNDR e del Concept EV2

- Le partnership con brand di lifestyle, tra cui il provider di attrezzature per l'outdoor Helinox e la caffetteria Potler, trasformano, rendendola più efficiente, l'esperienza di utilizzo dei PBV e delle EV

- L'installazione 'Transcend Journey' si è svolta in concomitanza con la Milano Design Week dal 7 al 9 aprile presso gli East End Studios di Milano

MILANO, 11 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Kia Corporation ha esposto, in occasione della Design Week di Milano, un'installazione esclusiva, per evidenziare le visioni dei designer coinvolti nello sviluppo dei nuovi rivoluzionari veicoli PBV (Platform Beyond Vehicle) e degli EV (veicoli elettrici) del brand.

Intitolata 'Transcend Journey' al fine di analizzare l'evoluzione del concetto di mobilità, mette in risalto come i veicoli innovativi di Kia rompano i confini tra esperienze urbane e avventure nella natura. Il tema sotteso riflette la visione dei designer Kia di un viaggio trasformativo, in cui i veicoli del brand consentano agli utenti di passare senza difficoltà da un ambiente ad un altro.

Quali veicoli presenta la mostra Transcend Journey di Kia?

Con l'espressione "Transcend Journey", il concept è stato illustrato con una scultura dalle linee in torsione nata su ispirazione della filosofia di design "Opposites United" di Kia, a simboleggiare l'unione armoniosa di idee opposte. La mostra ha presentato più veicoli Kia divisi in due aree principali per mettere in evidenza la mobilità sia in contesti urbani che in ambienti naturali.

Tra questi:

Colmare le divisioni: quali temi affronta la mostra Transcend Journeys?

La mostra è stata organizzata in due sezioni principali, proprio per rimarcare come questi veicoli siano in grado di colmare il divario tra attività prettamente urbane e attività svolte in un contesto naturale.

La sezione con il Concept EV2 presenta l'immagine di un rilassante picnic in un parco cittadino, con articoli da picnic accuratamente selezionati in una piacevole tinta blu che caratterizza anche le linee esterne del Concept EV2. Questa ambientazione suggerisce un'atmosfera rilassante, in perfetta linea con l'estetica moderna del veicolo.

Nella sezione denominata PV5 Zone, PV5 e PV5 WKNDR sono stati abbinati ad opere d'arte complementari, mentre l'area PV5 WKNDR ispirata alla natura ripropone un camping, circondato da piante, attrezzature da campeggio e uno stand pop-up caffè, ricreando un'atmosfera di vita all'aria aperta accogliente e coinvolgente.

PV5 e PV5 WKNDR mettono in risalto come gli stili di vita urbani e outdoor possano essere vissuti senza soluzione di continuità attraverso un'unica piattaforma. Il passaggio dalla praticità quotidiana e funzionale di PV5 allo spirito avventuroso e ispirato alla natura di PV5 WKNDR illustra l'intero arco di possibilità, rappresentando la più profonda essenza dei PBV.

Attraversando le diverse aree si viene catapultati in un ambiente sereno ed immersivo che stimola il relax e, allo stesso tempo, evidenzia le grandi caratteristiche di adattabilità di PV5 in qualsiasi ambiente si trovi, che sia in città, in mezzo alla natura o in qualsiasi altro luogo intermedio.

Con quali brand ha collaborato Kia per la sua mostra Transcend Journey?

Realizzata in collaborazione con Helinox, leader nelle attrezzature leggere per il campeggio e la vita outdoor, l'installazione presenta una sorprendente forma scultorea, ispirata alla filosofia di design "Opposites United" di Kia, che pone in ulteriore risalto questo tema.

La struttura traslucida avvolge i veicoli, trasformando una superficie piana in uno spazio dinamico e tridimensionale. Realizzata con il materiale dei prodotti Helinox, funge da metafora per i diversi utilizzi di PV5, mettendo in luce la notevole capacità di adattamento a un'ampia gamma di stili di vita ed esperienze.

L'opera d'arte in stile "pavillion" rispecchia anche la flessibilità dei PBV utilizzando materiali leggeri, come i pali in alluminio della Dong-A Aluminum (DAC), e i giunti stampati in 3D di LinkSolution, per creare una struttura scalabile e facile da montare. Questa flessibilità evidenzia come i PBV possano passare senza difficoltà da un ambiente ad un altro, offrendo praticità e libertà.

PV5 e PV5 WKNDR sono entrambi inseriti nell'installazione, in particolare il WKNDR è circondato da sedie da campeggio e teloni Helinox, per mettere in risalto il suo potenziale di veicolo perfetto per l'outdoor e con l'affiancamento ad uno stand pop-up di caffè Potler, si è voluto sottolineare la sua versatilità per le esperienze all'aperto.

In collaborazione con il famoso brand di caffè sudcoreano, lo stand offre il kit esclusivo di Potler, con marshmallow, cracker, cioccolato e una speciale cartolina Kia-Potler. I visitatori possono assaporare un caffè appena fatto con i sacchetti anti-goccia, aggiungendo un tocco interattivo e personalizzato alla loro esperienza.

Il Concept EV2 è stato abbinato ad articoli caratteristici di uno stile di vita all'aria aperta e con i picnic di Helinox, per sottolineare la versatilità come compagno di tutti i giorni. Perfetto sia per la guida in città che per le attività all'aperto come i picnic, supera i limiti convenzionali delle auto compatte. L'installazione riflette sottilmente questo messaggio, nel momento in cui pone l'accento sull'importanza dell'esplorazione ed evidenzia come la mobilità possa arricchire le proprie esperienze personali.

Quali sono le caratteristiche principali di Kia PV5?

Kia PV5 è il primo modello di produzione a debuttare sotto la global business strategy Platform Beyond Vehicle (PBV) di Kia. Ridefinisce lo spazio e la mobilità con un'innovativa modularità, offrendo una flessibilità senza pari. Declinata in tre tipologie di carrozzeria, Passenger, Cargo e Chassis Cab, PV5 utilizzerà la tecnologia EV del brand, leader a livello mondiale, per soddisfare le diverse esigenze di una vasta platea di utenti, ed offrendo, attraverso un'innovativa modularità, una flessibilità e una capacità di personalizzazione senza precedenti.

Costruito sulla advanced Electric-Global Modular Platform for Service (E-GMP.S) di Kia, una specifica architettura skateboard elettrica a batteria, PV5 permette combinazioni flessibili di diverse tipologie di carrozzeria. Le caratteristiche principali includono:

- Autonomia fino a 400 km

- Capacità di ricarica veloce in 30 minuti

- Prestazioni pratiche sia per utenti business che per il tempo libero

- PV5 sarà disponibile in Corea e sui mercati europei nella seconda metà del 2025, con ulteriori mercati a seguire

PV5 Passenger, presente nell'installazione, è progettato sia per un uso personale che aziendale. Offre un interno spazioso con diversi servizi per i passeggeri, un portellone posteriore sollevabile e flessibilità nella configurazione delle sedute. L'allestimento a tre file include layout versatili, come la configurazione 2-3-0, in cui la terza fila può essere utilizzata per i bagagli, e la configurazione 1-2-3, che fornisce ulteriore spazio di stivaggio. Il sistema AddGear ha reso possibile anche una facile installazione degli accessori, migliorando sia la praticità che la versatilità.

Quali sono le principali caratteristiche di PV5 WKNDR?

Kia PV5 WKNDR è basato sull'ultimo nato della gamma PBV, recentemente presentata dal brand. Completamente autosufficiente, il veicolo è dotato di pannelli solari e cerchi con una particolare forma a turbina che possono ricaricare le batterie per usi diversi. Gli pneumatici da fuoristrada lo rendono perfetto per le gite nella natura durante i weekend.

PV5 WKNDR presenta anche un interno altamente flessibile e modulare che può essere facilmente personalizzato per massimizzare lo spazio e la funzionalità. Una caratteristica distintiva, "Gear Head", è una soluzione unica nel suo genere che fornisce un vano di carico off-board riparato quando il veicolo è parcheggiato. Questo consente di poter sfruttare meglio lo spazio interno mantenendo comunque un facile accesso all'attrezzatura riposta all'esterno. "Gear Head" può essere trasformato anche in una dispensa mobile, ideale per coloro che cucinano all'aperto e vogliono pranzare con vista sulla natura circostante.

PV5 WKNDR è stato progettato con priorità alla sostenibilità, con materiali come la speciale pavimentazione Nike Grind, ottenuta dal riciclo di scarpe da ginnastica, che si distingue per i grandi vantaggi sia funzionali che estetici.

Quali sono le caratteristiche principali della Kia Concept EV2?

Kia Concept EV2 è un SUV agile e completamente elettrico del segmento B che offre un'idea di come potrà essere il prossimo modello di produzione. Progettato per trasformare il modo in cui gli utenti vivono gli spazi urbani, il Concept EV2 evidenzia come Kia potrebbe rivolgersi ad acquirenti con una particolare attenzione al lifestyle, desiderosi di sperimentare nuove tecnologie, migliorare la produttività e aprirsi a nuove possibilità, promuovendo allo stesso tempo un consumo intelligente e sostenibile.

Concept EV2 si caratterizza per un design che si fonde perfettamente con lo stile di vita urbano e presenta interni sostenibili con configurazioni flessibili, elementi di design vivaci e illuminazione a LED funzionale modificabile per le varie esigenze. Il design incentrato sull'utente e sulla praticità è ulteriormente incrementato dalle portiere incernierate nella parte posteriore, dal pavimento piatto e da un portellone posteriore ad ampia apertura, che garantiscono facile accesso e grande versatilità.

Altre caratteristiche innovative presenti su Concept EV2 sono i divisori a scomparsa per i bagagli, l'illuminazione con messaggi per comunicare con i pedoni e altoparlanti triangolari rimovibili per ascoltare la propria musica anche al di fuori dell'auto.

Kia CorporationKia (www.kia.com) è un provider di soluzioni di mobilità a livello mondiale che cerca di ispirare i propri clienti attraverso il movimento. Fondata nel 1944, Kia opera nel settore della mobilità. Con 52.000 dipendenti in tutto il mondo, una presenza in oltre 190 mercati e stabilimenti di produzione in sei paesi, l'azienda vende oggi circa tre milioni di veicoli all'anno. Kia sta guidando la diffusione dei veicoli elettrici a batteria ed elettrificati e sta sviluppando una gamma crescente di servizi di mobilità, incoraggiando milioni di persone in tutto il mondo a esplorare e sperimentare le migliori soluzioni per spostarsi.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il Kia Global Media Center su: www.kianewscenter.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2662751/Kia_Transcend_Journey_exhibition_1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2662752/Kia_Transcend_Journey_exhibition_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2662750/Kia_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/linstallazione-transcend-journey-di-kia-illustra-le-caratteristiche-di-pv5-pv5-wkndr-e-il-concept-ev2-alla-milano-design-week-2025-302426471.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire