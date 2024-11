Local Strategy diventa partner ufficiale di Apple Business Connect Bove:"Più business con un operatore strategico"

Reggi Emilia, 25 novembre 2024. Local Strategy, marchio d'eccellenza nel settore del Local Search Marketing in Italia, è diventata partner ufficiale di Apple Business Connect, il potente strumento che consente alle aziende di gestire la propria presenza su Apple Maps (link ufficiale Apple). Grazie a questa collaborazione, Local Strategy è in grado di offrire ai suoi clienti funzionalità avanzate di gestione e ottimizzazione delle informazioni aziendali sulle mappe Apple, con l'obiettivo di migliorare la visibilità locale e la qualità dell'esperienza per gli utenti. Il sistema operativo di Iphone rappresenta il 30,84% del mercato tra i sistemi operativi mobile in Italia secondo Statcounter (settembre 2024), indicando una quota di mercato fondamentale da raggiungere per la sua ampiezza e per il suo target.

Grazie a Apple Business Connect, Local Strategy permette ai propri clienti di:

●Sincronizzare automaticamente i dati aziendali, come indirizzo, orari di apertura e contatti, su Apple Maps.

●Monitorare le metriche delle "Place Card", analizzando l’interazione degli utenti e le performance delle schede aziendali.

●Pubblicare post e aggiornamenti direttamente sulle schede di Apple Maps, migliorando la comunicazione in tempo reale con i clienti locali.

Questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti per Local Strategy nella sua missione di supportare in maniera strategica e con una forte componente consulenziale le attività con sedi fisiche, principalmente catene e franchising nella gestione della propria presenza online e di massimizzare le opportunità di visibilità digitale.

Local Strategy ha già testato con successo le potenzialità di questo canale con il suo cliente Hippocrates Holding, leader nel settore farmaceutico con circa 500 farmacie appartenenti al brand “Lafarmacia.” distribuite sul territorio nazionale. Attraverso la nostra piattaforma, si è provveduto a sincronizzare tutte le sedi delle farmacie del Gruppo su Apple Maps, garantendo un allineamento preciso e puntuale dei dati. Inoltre, abbiamo scaricato in modo massivo e specifico gli insights di Apple Business relativi alle interazioni degli utenti con le diverse sedi, offrendo così al cliente un quadro dettagliato e aggiornato delle performance locali.

L’integrazione di Local Strategy con Apple Business Connect permetterà anche la pubblicazione dei Post sulle schede Apple, chiamati Showcase, una sorta di alter ego dei Google Post. Questo permetterà di amplificare la propria comunicazione anche su questo canale (maggiori info sul servizio).

Luca Bove, Amministratore Delegato di Local Strategy, ha dichiarato:"Essere partner di Apple Business Connect è per noi un traguardo significativo. Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti un accesso esclusivo a strumenti avanzati che migliorano la loro visibilità locale e la capacità di interagire in maniera efficace con i propri clienti. Questo ci permette di continuare a essere leader nel settore del local marketing e di fornire soluzioni innovative che rispondono alle reali esigenze delle aziende. Questa partnership ci consente di sincronizzare i dati delle varie sedi anche su questo canale ottimizzando i tempi e riducendo gli errori.”

Davide Tavaniello, co-CEO di Hippocrates Holding, ha dichiarato invece quanto segue: “La collaborazione tra Local Strategy e Apple Business Connect rappresenta per noi un'importante opportunità di crescita e innovazione. In un settore come il nostro, in cui il valore della prossimità è fondamentale, avere il controllo e l’ottimizzazione delle informazioni anche su Apple Maps è cruciale per garantire un servizio sempre più accurato, integrato e tempestivo ai nostri clienti”.

Per ulteriori informazioni:

Local Strategy

Email: info@localstrategy.it

Telefono: +39 3291284815

Sito web: https://www.localstrategy.it/