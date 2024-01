Lorenzo Larini è il nuovo CEO di MINT, che con questa figura di alto profilo internazionale punta ad una espansione mondiale

Lorenzo Larini supervisionerà la crescita organica nei mercati chiave e le acquisizioni strategiche di MINT.

Milano, 25 Gennaio 2024. MINT, leader globale nel software ARM (Advertising Resource Management), nomina Lorenzo Larini come CEO durante una fase aziendale di grande crescita su scala mondiale.

Larini entra a far parte del gruppo dopo il suo mandato come CEO di IPSOS Nord America e lavorerà dall’ufficio di New York dove supervisionerà l’espansione del gruppo in questo mercato chiave in una visione di crescita globale.

Prima di IPSOS, Lorenzo ha ricoperto ruoli dirigenziali senior all’interno della divisione tecnologica di Gartner e vanta una grande esperienza nello sviluppo di strategie di crescita aziendale, nel campo dei media e della tecnologia.

L’ex amministratore delegato di MINT, Andrea Pezzi ha assunto la posizione di chairman dal 4 dicembre del 2023, mantenendo comunque un ruolo attivo nelle operation dell’azienda.

Pezzi supervisionerà il passaggio al nuovo amministratore delegato con quale condividerà la delega per i primi due trimestri del 2024.

“Penso che ogni fondatore debba avere la capacità di diventare irrilevante per la propria azienda. Chi vede prima degli altri una strada non è necessariamente la persona migliore per percorrerla fino in fondo. Le grandi idee camminano sulle gambe degli uomini e delle donne che, da queste idee, vengono attratti. Il mio orgoglio è quello di essere riuscito a fare di MINT un "place to be" per chiunque abbia talento, visione e grande capacità di execution. L'arrivo di Lorenzo conferma tutto questo e arricchisce enormemente il valore del capitale umano di MINT” commenta Andrea Pezzi.

Riguardo la sua nomina, Larini ha affermato: “Come le organizzazioni di ogni settore e aree geografiche hanno sperimentato in passato per ERP o CRM, la conseguenza naturale della complessità e della frammentazione è la mancanza di governance, trasparenza ed efficienza: che è una gigantesca opportunità di

ottimizzazione per ogni dollaro speso oggi in pubblicità. MINT offre una soluzione aziendale all'avanguardia, abilitata dall'intelligenza artificiale, aperta e altamente integrata per il processo pubblicitario end-to-end, che dà alle organizzazioni e ai loro team di marketing il pieno controllo. MINT completa l’ecosistema software aziendale per consentire all’azienda del futuro basata sui dati in tempo reale, un vantaggio competitivo molto chiaro in un mercato in cui l’incertezza continuerà ad essere l’unica certezza”.

Dopo aver attraversato un anno di consolidamento del prodotto nel 2022, l'obiettivo di MINT nel 2023 è stato quello di perfezionare e semplificare il proprio modello operativo e di introdurre funzionalità all'avanguardia basate sull'utilizzo dell’intelligenza artificiale. Nel corso dell'anno l'azienda ha ottenuto una continua crescita, accelerata in termini di numero di clienti e di fatturato, continuando ad espandersi oltre all'Italia, in Francia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti.

Guidata da Larini, MINT, nel 2024, proseguirà a lavorare sulle opportunità di crescita sia organica che inorganica, nei settori chiave cosi come nelle aree geografiche principali e ad espandere le sue partnership strategiche nell’intero ecosistema tecnologico aziendale.

Larini, tra le altre cose a conferma della sua visione innovativa globale, è stato amministratore fiduciario del Committee for Economic Development, un illustre think tank di politica pubblica, ed è membro del consiglio dell'organizzazione no-profit Harambe Entrepreneur Alliance, a sostegno delle startup in Africa. Nell’ultimo decennio, gli “Harambeani” hanno creato diverse imprese tecnologiche come Andela, Flutterwave e Yoco, che complessivamente hanno generato oltre 3.000 posti di lavoro in Africa e raccolto oltre 1 miliardo di dollari da Google Ventures, CRE Ventures e Accel.

About MINT

MINT è un SaaS leader globale nel settore Advertising Resource Management (ARM), con sede a Milano e una presenza internazionale che si estende da New York a Londra, da Roma, Parigi e Monaco di Baviera a San Paolo.

Brand globali del settore finanziario, dei beni di largo consumo, automobilistico e delle telecomunicazioni scelgono di affidarsi a MINT per completare il proprio Ecosistema Software e trasformarsi in una vera Data Driven Company.

Seguendo il percorso dei grandi colossi del mondo Software as a Service (SaaS) e riconoscendo l'avvento dell'intelligenza artificiale come un'opportunità da mettere al servizio dei propri clienti, MINT ha costruito una soluzione che consente ai brand di generare il proprio patrimonio pubblicitario , consolidare le proprie risorse, processi, flussi di lavoro e dati in un'unica piattaforma, migliorando così l'efficienza delle operazioni pubblicitarie e il modo in cui lavorano gli esseri umani.

Empower Human Thinking. Per ulteriori informazioni, visitare www.mint.ai