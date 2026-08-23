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Spagna, 21enne aggredito a Barcellona ha riaperto gli occhi

Il legale della famiglia: "I genitori erano felicissimi e ci hanno tenuto a far sapere questa prima notizia positiva anche per ringraziare le tantissime persone che gli sono state accanto, che si sono messe a disposizione"

Polizia a Barcellona, a destra Nicola Maggiotto
Polizia a Barcellona, a destra Nicola Maggiotto
23 agosto 2026 | 16.00
Assunta Cassiano
LETTURA: 1 minuti

Nicola Maggiotto, il ventunenne italiano vittima di un'aggressione a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva, ha riaperto gli occhi e ha stretto la mano della madre che era al suo fianco. "Ieri sera Nicola - racconta all'Adnkronos l'avvocata Monica Cornaviera, legale della famiglia - ha iniziato a dare dei segnali positivi con piccoli movimenti e i genitori che sono rimasti con lui per tutta la notte erano lì quando ha riaperto gli occhi seguendo con lo sguardo i movimenti. Ha anche mosso le gambe e le braccia. I genitori erano felicissimi e ci hanno tenuto a far sapere questa prima notizia positiva anche per ringraziare le tantissime persone che gli sono state accanto, che si sono messe a disposizione". In questo momento il ragazzo continua a essere sedato ma la terapia verrà ridotta alla luce dei segnali positivi.

Intanto vanno avanti le indagini della polizia spagnola per dare un nome a chi ha aggredito all'esterno di un locale il ventunenne di Asolo mentre era in vacanza nella città catalana insieme ad altri coetanei nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto. "La famiglia di Nicola ha nominato anche un collega spagnolo che potrà seguire sul posto l'indagine", spiega la penalista. Oltre alle testimonianze di chi era presente, gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere acquisite per capire se possano restituire elementi utili all'indagine.

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