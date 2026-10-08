circle x black
Cerca nel sito
 

Allarme minicar a Roma, un’altra donna denuncia aggressione: "Spinta a terra mentre ero in bici"

La donna ha riferito che intorno alle 22 di lunedì, la sera stessa in cui l’attore Davide Iacopini è stato ferito gravemente, è stata urtata con una spinta dal passeggero di una minicar di colore nero

Allarme minicar a Roma, un’altra donna denuncia aggressione:
08 ottobre 2026 | 18.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A quanto apprende l'Adnkronos una nuova denuncia è stata presentata questa mattina ai carabinieri della Stazione Gianicolense per lesioni personali. Ancora una volta riguardante un uomo a bordo di una minicar nera. La donna, una 27enne libera professionista, ha riferito che intorno alle 22 di lunedì, la sera stessa in cui l’attore Davide Iacopini è stato ferito gravemente, mentre percorreva via San Pancrazio in bicicletta è stata urtata con una spinta dal passeggero di una minicar di colore nero, datasi poi alla fuga, cadendo a terra. La donna non è riuscita a segnare il numero di targa.

Intanto, secondo l'ultimo bollettino diffuso dall'ospedale San Camillo, dove si trova ricoverato, Iacopini - dopo l'aggressione che ha subito lunedì sera - "è stato sottoposto a intervento da parte dell'equipe neurochirurgica. Al momento il decorso post operatorio è regolare, è ancora sedato e sottoposto a supporto intensivo. La prognosi è strettamente riservata. La famiglia ringrazia per i messaggi di solidarietà e l’attenzione e per il lavoro dello staff medico ed ospedaliero. Ringrazia anche la Procura e le forze dell’ordine che stanno lavorando e chiede il rispetto della privacy in questo momento delicato", conclude il bollettino.

All’attenzione del pm Ambrogio Cassiani, titolare del fascicolo in cui si procede per tentato omicidio, ci sono anche altri tre episodi simili avvenuti nello stesso quartiere. L’ultimo riguarda un ragazzo colpito mentre si trovava anche lui in monopattino poco prima dell’aggressione all’attore colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minicar.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
minicar aggressione lesioni personali
Vedi anche
Studenti ancora in piazza in Francia, l'atto 4 della protesta - Videonews
Meloni nelle Marche, bagno di folla ad Ascoli Piceno - Video
Pensioni, novità e adeguamento in arrivo a novembre - Video
'Ndrangheta, latitante si nascondeva in un villaggio turistico - Il video della cattura
Sanremo, Levante risponde a De Martino: "Quote rosa necessarie, è il momento di cambiare" - Video
Insinna e Cirilli diventano Totò e Charlie Chaplin, l'imitazione sorprendente a 'Tale e Quale' - Video
Legge elettorale, l'opposizione riempie l'Aula di cartelli 'Truffa' e 'Imbroglio' - Video
'Palazzo della droga' a Roma, iniziata la demolizione a Tor Sapienza - Video
News to go
Legge elettorale, oggi il voto definitivo alla Camera
News to go
Dalle bollette al carburante fino agli alimenti, ecco quanto sono cresciuti prezzi
Un MiG-29 ucraino distrugge un drone russo con il suo cannone di bordo - Video
Gattuso e il segreto della Lazio: "Lavoro e rispetto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza