La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, dopo il ferimento lunedì sera di Davide Iacopini, l'attore 42enne, che ha recitato in Diaz e Suburra, mentre era in monopattino in via Barrili nel quartiere di Monteverde. Secondo quanto ricostruito l'attore, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma in prognosi riservata, sarebbe stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio da chi sedeva al lato passeggero, facendolo così cadere contro un'auto in sosta.

Da una testimonianza raccolta, la persona che per prima ha soccorso l’attore, è emerso che i due a bordo della minicar, che potrebbero essere minorenni, sarebbero poi tornati indietro per recuperare una scarpa caduta durante l’aggressione.

All'attenzione del pm Ambrogio Cassiani, titolare del fascicolo, ci sono altri due episodi simili, avvenuti nello stesso quartiere il giorno precedente ai danni di una donna che è stata colpita alla nuca, mentre camminava in strada, e di una persona a bordo di un monopattino. Le indagini sono state delegate ai carabinieri e alla Polizia Locale.

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