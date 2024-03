Luana Romeo, Rinascita Salutare: il Bestseller su come raggiungere il proprio peso forma ideale

Milano, 05.03.2024 – Perdere peso è il desiderio di qualsiasi persona. Peccato che partire con le migliori intenzioni non è sufficiente per raggiungere l’obiettivo finale, a meno che non si segua un percorso di dimagrimento completo e specifico che vada oltre la sola dieta capace di trasformare in meglio la propria vita.

Per tutti coloro che desiderano stare bene, raggiungere la forma fisica desiderata e il benessere personale, esce oggi il libro di Luana Romeo “RINASCITA SALUTARE. Un percorso olistico di dimagrimento, nutrizione, coaching e cura del sé per raggiungere il tuo peso ottimale e trasformare la tua vita” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare la qualità della propria vita così da raggiungere il proprio peso desiderato.

“Il mio libro parla di un approccio globale e realmente efficace (a breve e a lungo termine) al problema dell’eccesso di peso” afferma Luana Romeo, autrice del libro. “In poco più di 100 pagine riassume i punti chiave di un percorso di cambiamento autentico e completo che unisce la forza della rieducazione alimentare, all’allenamento mentale al cambiamento e alla cura del sé. Un viaggio di nutrimento a 360° che va oltre il cibo per risultati reali e duraturi nel tempo”.

Secondo l’autrice, per quanto sia vero che perdere peso è impegnativo, sapere di non essere soli e di avere degli alleati e compagni di viaggio per camminare insieme, superare tutte le difficoltà e arrivare dritti alla meta, rende il tutto certamente più semplice, incoraggiante e stimolante. Per questo Luana Romeo consiglia di affidarsi a professionisti preparati e specializzati nel campo della nutrizione.

“Con il suo libro l’autrice ha voluto condividere con i propri lettori la consapevolezza che perdere peso è possibile, basta affidarsi alle persone giuste” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Ogni giorno da anni Luana Romeo aiuta le donne che più si avvicinano ai percorsi di dimagrimento a essere finalmente libere dai chili di troppo e dal circolo vizioso delle diete. L’obiettivo? Quello di sentirsi capaci e realizzate raggiungendo la forma fisica tanto desiderata e un benessere totale, così da mantenere anche i risultati nel tempo”.

“Mi sono affidata al team di Giacomo Bruno per la serietà, la competenza, la professionalità e la presenza che hanno dimostrato sin dall'inizio e lungo tutto il percorso” conclude l’autrice. “Bruno Editore mi ha permesso di pubblicare con successo questo mio libro che sono certa sarà utile a tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3OWFsrz

Dott.ssa Luana Romeo, nata a Catania il 18/07/1989. Dietista, Life Coach e Mental Trainer. Oltre che professionista affermata e imprenditrice è anche moglie, mamma dei gemelli Vittoria e Samuele e di Nicolò. Luana è una donna tenace e appassionata che si mette in gioco in prima persona per superare le sfide quotidiane relative al mantenimento di una forma fisica soddisfacente e di un benessere a 360°. Tutto questo la rende sia un’esperta della materia che una testimonial autentica di riuscita. Laureata in Dietistica presso l’Università di Catania e Specializzata presso l’Università degli Studi di Milano, è stata anche ricercatrice universitaria e docente del Corso di Laurea in Dietistica (Unict). Dall’inizio della sua carriera si è occupata di dimagrimento unendo le competenze nutrizionali, all’approccio olistico al benessere (Pnei), all’allenamento mentale al cambiamento, così da garantire risultati reali, solidi e duraturi nel tempo. Sito web: www.dietistaromeoluana.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it