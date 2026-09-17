L'ultimo rapporto di Huawei individua 10 direttrici strategiche verso il mondo intelligente del 2035

SHENZHEN, Cina, 17 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha organizzato oggi un evento online per presentare la nuova edizione della propria serie di rapporti dedicati al mondo intelligente, dal tema «Agire oggi. Plasmare il domani.» Nel corso dell'evento, l'azienda ha presentato ufficialmente due rapporti di ricerca: Intelligent World 2035: Turning Vision into Action (Mondo intelligente 2035: dalla visione all'azione) e Global Digitalization and Intelligence Index 2026 (Indice globale di digitalizzazione e intelligenza 2026). Partendo dallo scenario delle tendenze delineato nel 2024 e dalle 10 megatendenze individuate nel 2025, il rapporto Intelligent World 2035: Turning Vision into Action presenta per la prima volta dieci direttrici strategiche per la costruzione di un mondo intelligente. Il documento analizza in modo sistematico le principali sfide dell'era dell'intelligenza artificiale agentica e offre al settore una tabella di marcia concreta per affrontarle.

Il rapporto evidenzia come, con l'espansione dell'intelligenza artificiale dal mondo digitale a quello fisico, l'IA stia superando il ruolo di semplice strumento indipendente per diventare parte integrante dei processi fondamentali delle attività economiche e della società. Questa evoluzione sta riscrivendo le logiche alla base dei diversi settori e accelerandone la trasformazione.

David Wang, vicepresidente del Consiglio di amministrazione e Presidente a rotazione di Huawei, osserva nel rapporto: «L'intelligenza artificiale agentica rappresenta una variabile fondamentale di questa trasformazione. Affinché l'IA possa ridefinire i modelli operativi, le basi della concorrenza e le dinamiche industriali, occorre affrontare alcune sfide cruciali. La direzione è chiara, ma per trasformare la nostra visione in realtà servono azioni concrete. Ed è proprio questo il tema centrale del rapporto di quest'anno, Intelligent World 2035: Turning Vision into Action.» Secondo Wang, il nuovo rapporto prende le mosse dai profondi cambiamenti innescati dall'attuale rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ne analizza le principali sfide e propone indicazioni operative per affrontare l'era degli agenti intelligenti, puntando sulla realizzazione di infrastrutture capaci di trasformare l'esperienza degli utenti e i modelli operativi delle organizzazioni.

Secondo il rapporto, l'intelligenza artificiale agentica sta determinando il passaggio da un mondo digitale incentrato sulle applicazioni a uno incentrato sugli agenti intelligenti, capaci di percepire costantemente l'ambiente circostante, ragionare e prendere decisioni in autonomia, utilizzare di volta in volta gli strumenti più adatti e interagire con le persone in tempo reale. Tutte queste attività richiedono la generazione di enormi quantità di token e un loro trasferimento continuo e ad alta frequenza. Il rapporto prevede che entro il 2035 il consumo annuo globale di token aumenterà di 100.000 volte, mentre oltre il 90% del traffico sarà generato dagli agenti intelligenti. Questa evoluzione comporterà esigenze senza precedenti in termini di capacità di calcolo, connettività e infrastrutture cloud, di gran lunga superiori a quelle delle tradizionali applicazioni Internet. Sulla base di queste considerazioni, il rapporto individua dieci direttrici strategiche:

Per affrontare le sfide dell'era dell'intelligenza artificiale agentica, il rapporto sottolinea la necessità di sviluppare infrastrutture intelligenti integrate, progettate attorno all'intero ciclo dei token: generazione, trasmissione, utilizzo e protezione. A tal fine sarà necessario sviluppare sistemi SuperPoD ed ecosistemi aperti per aumentare l'efficienza nella generazione dei token, realizzare infrastrutture di connettività intelligente in grado di assicurarne una trasmissione continua e adottare piattaforme cloud concepite specificamente per gli agenti intelligenti, così da accelerare la diffusione dell'IA nei diversi settori. Queste soluzioni consentiranno infine di trasformare i token in servizi intelligenti concretamente percepibili e fruibili, ridefinendo sia l'esperienza individuale degli utenti sia i modelli operativi delle imprese.

A conclusione del rapporto, Huawei propone cinque principi d'azione: adottare una prospettiva di lungo periodo, porre le persone al centro, promuovere una tecnologia al servizio del bene comune, mantenere un impegno costante verso l'apertura e la collaborazione e adottare un approccio sistemico, con l'obiettivo di trasformare l'innovazione tecnologica in progresso concreto per i diversi settori.

Nel corso dell'evento è stato inoltre presentato il Global Digitalization and Intelligence Index 2026 (Indice globale di digitalizzazione e intelligenza 2026), sviluppato congiuntamente da Huawei e dall'Institute of Economics della Tsinghua University per offrire ai diversi Paesi indicazioni sui possibili percorsi verso un'economia intelligente. Il rapporto, elaborato con il contributo di esperti di economia, sociologia e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), prevede che nei prossimi cinque anni l'intelligenza artificiale genererà oltre 27.000 miliardi di dollari di valore economico complessivo. Gli investimenti globali nelle infrastrutture digitali e intelligenti dovrebbero inoltre registrare un tasso annuo composto di crescita (CAGR) del 19,14%, superando i 4.000 miliardi di dollari entro il 2030. Questi investimenti costituiranno una base solida per la continua espansione dell'economia intelligente.

Il rapporto ridefinisce inoltre i principali fattori produttivi dell'economia digitale e intelligente, individuandoli nei dati, nelle competenze professionali in ambito ICT e nelle tecnologie digitali e intelligenti. Il documento sottolinea inoltre che l'integrazione di reti, capacità di calcolo e sistemi di archiviazione crea le condizioni necessarie per favorire la trasformazione e l'ammodernamento dei diversi settori produttivi. Il rapporto valuta il livello di sviluppo digitale e intelligente di 90 Paesi e li suddivide in tre categorie in base alla fase raggiunta: Paesi che stanno costruendo le proprie capacità, Paesi in fase di adozione e Paesi più avanzati, offrendo ai decisori pubblici indicazioni chiare sui possibili percorsi verso un'economia intelligente. Il documento sottolinea inoltre che, pur non esistendo un unico modello valido per tutti nell'era dell'intelligenza artificiale, una valutazione quantitativa consente a ciascun Paese di individuare le proprie priorità e definire un percorso di sviluppo adatto alle proprie condizioni specifiche.

Nella prefazione al rapporto Intelligent World 2035: Turning Vision into Action, Wang conclude: «Le visioni si esprimono a parole, ma il loro valore si misura nei fatti. Huawei è pronta a collaborare con clienti e partner di tutto il mondo affinché ogni passo concreto compiuto oggi possa tradursi in un progresso significativo verso il mondo intelligente del 2035».

Per maggiori informazioni, visita: https://www.huawei.com/en/intelligent-world.

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