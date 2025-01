Marco Manzo Santa Maria dei Miracoli

L’installazione a Santa Maria dei Miracoli che è stata inaugurata nel periodo pasquale ha avuto un grande successo da parte del pubblico della stampa ed è stata menzionata più volte come una delle mostre più visitate e fotografate.

Roma, 9 gennaio 2025. A partire dal 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, prenderà ufficialmente il via il Giubileo della Speranza e vogliamo ricordare che sarà possibile per tutta la durata del Giubileo e oltre visitare l’installazione artistica di Marco Manzo presso la storica Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, a Piazza del Popolo, Roma. Questa installazione organizzata da Il Cigno Edizioni (Lorenzo Zichichi), rappresenta una straordinaria occasione per unire arte contemporanea e spiritualità, in perfetto dialogo con i temi del Giubileo.

Un’Opera di Arte e Speranza

Fortemente voluta dal rettore della chiesa, Padre Ercole Ceriani, e approvata dai Beni Culturali, dal Vicariato di Roma e dall’Ufficio Liturgico, l’installazione di Marco Manzo propone una riflessione profonda sui temi della speranza, della riconciliazione e della vita eterna.

Al centro dell’installazione si trova una straordinaria rappresentazione della Maddalena pacificata, collocata sotto una croce gloriosa dei miracoli. Quest’opera, dal forte valore simbolico,è in tema con il Giubileo della Speranza, quindi con il tema della speranza di vita eterna. Accanto alla figura centrale, oltre venti mani in marmo si ergono come elementi visivi e simbolici, arricchiti da testi sacri che guidano il pellegrino in un percorso di riflessione e preghiera.

Questa installazione dialoga perfettamente con la funzione liturgica della chiesa, consentendo ai visitatori di vivere un’esperienza che unisce bellezza artistica e profonda spiritualità. Inoltre, rappresenta un modo di grande valore artistico per visitare una delle chiese più belle e iconiche di Roma, situata nel cuore del centro storico, a Piazza del Popolo.

Un Artista di Fama Internazionale

Marco Manzo, artista e tatuatore romano di fama mondiale, continua a consolidare la sua posizione come figura di riferimento nell’arte contemporanea. Recentemente è stato protagonista ad Art Basel, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama internazionale dell’arte, e il MET (Metropolitan Museum of Art) di New York ha acquisito 66 prove d’autore della sua opera Lastre grazie alla donazione di un collezionista privato.

Marco Manzo conferma la sua capacità di utilizzare il linguaggio artistico come mezzo per riflettere su temi universali, dimostrando che l’arte può essere uno strumento di dialogo, riconciliazione e ispirazione per le generazioni presenti e future.

Un Evento Gratuito per Tutti

L’installazione sarà aperta gratuitamente per tutta la durata del Giubileo della Speranza, offrendo a pellegrini, turisti e cittadini romani la possibilità di immergersi in un’opera che rappresenta un ponte tra il mondo contemporaneo e i valori biblici. Sarà visitabile per tutto il Giubileo della Speranza fino a data da destinarsi.

Dove: Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, Piazza del Popolo, Roma

Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, Piazza del Popolo, Roma Quando: aperta già da ora e per tutta la durata del Giubileo

aperta già da ora e per tutta la durata del Giubileo Biglietti: Ingresso gratuito

Un’Esperienza Imperdibile

Per chiunque visiti Roma durante le festività natalizie e nei mesi successivi, questa installazione rappresenta una tappa obbligata. Situata nel cuore del centro storico, a Piazza del Popolo, l’opera di Marco Manzo è destinata a rimanere una delle esperienze più significative del Giubileo della Speranza.