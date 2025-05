A pochi giorni dall'inizio del conclave, Donald Trump ha pubblicato sui social della Casa Bianca e su Truth un suo ritratto, presumibilmente generato dall'intelligenza artificiale, in cui appare in abito talare, seduto con aria solenne in poltrona, con la mitra e la croce d'oro al collo, la mano sinistra appoggiata sulla gamba e l'indice destro alzato verso il cielo. La foto non è accompagnata da alcun commento.

Pochi giorni fa, il presidente americano aveva scherzato sull'elezione del prossimo Papa, 'candidandosi' alla carica: "Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia prima scelta", ha detto quando i giornalisti gli hanno chiesto quali fossero le sue preferenze per il successore di Francesco.