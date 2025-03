Maria Saveria Modaffari presenta come membro direttivo onorario l' Associazione tutela dei minori

La tutela dei diritti dei minori e delle famiglie vittime di soprusi da parte dei servizi sociali è uno dei temi, purtroppo, di grande attualità. La nostra associazione con sportelli in tutta Italia si avvale della collaborazione di diverse associazioni, enti ed istituzioni. La tutela del “bene supremo del minore” è spesso abusata per decidere l’affidamento ad un genitore anziché ad un altro, senza considerare ed appurare ciò che veramente vuole il minore. Non sono rari i casi in cui entrambe i coniugi si trovano privati dei loro figli per congetture giudiziarie o per “perverse” relazioni dei servizi sociali di turno. Benché lodevole l’attività degli assistenti sociali, in alcuni casi tendono ad arrogarsi il diritto di decidere sul futuro di un bambino che preferisce, istintivamente, un genitore anziché l’altro. Questo sportello è un centro di ascolto ed orientamento legale, sociale e psicologico per genitori, figli, parenti di chi si trova in una situazione di impotenza di fronte ad una erronea valutazione e relazione fornita dai servizi sociali che influiscono su conseguenti valutazioni giudiziarie pregiudizievoli per i minori . L' associazione svolge anche servizio di mediazione familiare, supporto alla genitorialità, doposcuola .

