Marika Bizzarri, la make-up artist delle spose internazionali che scelgono Roma per il loro “sì”

Destination wedding, matrimoni misti e cerimonie multiculturali: la Capitale si conferma una delle mete più amate dalle coppie straniere

Roma continua a essere una delle città più desiderate al mondo per celebrare un matrimonio. Non solo dalle coppie italiane, ma anche da sposi che arrivano dall’estero per vivere nella Capitale un giorno carico di bellezza, storia e suggestione.

Dai matrimoni misti alle cerimonie indiane, dai riti cattolici ai ricevimenti in dimore storiche e hotel di lusso nel centro di Roma, il fenomeno dei destination wedding racconta una tendenza sempre più evidente: la città eterna è diventata una cornice privilegiata per coppie internazionali, spesso alto-spendenti, che cercano un’esperienza elegante, autentica e memorabile.

A osservare da vicino questa trasformazione è Marika Bizzarri, make-up artist e hairstylist romana specializzata nel bridal beauty. Da anni lavora accanto alle spose nella preparazione del giorno del matrimonio, occupandosi di trucco e acconciatura con particolare attenzione ai matrimoni internazionali, alle cerimonie multiculturali e alle esigenze delle spose straniere.

«Roma ha un fascino che per molte coppie straniere è impossibile da trovare altrove», racconta Marika. «Non cercano solo una location bella, ma un’atmosfera: una suite con vista sui tetti della città, una chiesa storica, una terrazza panoramica, le foto tra vicoli e monumenti. Per loro sposarsi a Roma significa entrare in un racconto italiano».

Il lavoro della make-up artist, in questi contesti, va oltre la semplice realizzazione del trucco. Nei matrimoni misti o multiculturali è necessario comprendere l’abito, i gioielli, i colori, la tradizione familiare e il tipo di rito.

«Una sposa indiana può desiderare un make-up più intenso, capace di armonizzarsi con tessuti preziosi, henné e gioielli importanti. Una sposa inglese o americana, invece, spesso preferisce un effetto più naturale, luminoso e fotografico. Ogni cultura ha codici diversi: il compito di una professionista è rispettarli e valorizzare la personalità della sposa».

Sempre più richiesti sono anche i matrimoni esclusivi nel cuore di Roma, organizzati in grandi alberghi, palazzi d’epoca e rooftop affacciati sulla città. In questi casi, la preparazione beauty deve inserirsi in una timeline precisa, tra fotografi, videomaker, wedding planner e spostamenti.

«Con le spose internazionali l’organizzazione è fondamentale», spiega Marika Bizzarri. «Trucco e acconciatura devono essere belli, ma anche resistenti: devono durare per ore, reggere il caldo romano, le foto, l’emozione e spesso anche un cambio d’abito».

Alla base resta però l’ascolto. Per una sposa che arriva dall’estero, potersi affidare a una professionista capace di interpretare desideri, riferimenti estetici e sensibilità culturali diverse è parte essenziale dell’esperienza.

«Il make-up perfetto è quello che non trasforma la sposa, ma la fa sentire nella sua versione migliore», conclude Marika. «Che arrivi da Roma, da Londra, dagli Stati Uniti o dall’India, ogni donna deve potersi riconoscere allo specchio e sentirsi pienamente sé stessa».

Tra destination wedding, matrimoni misti e cerimonie internazionali, Roma continua così a confermarsi una città capace di accogliere storie d’amore diverse. E il bridal beauty diventa parte di questo racconto: discreto, tecnico, emozionale. Un dettaglio che non ruba la scena, ma accompagna la sposa nel momento in cui la scena è tutta sua.

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