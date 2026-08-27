MBC GROUP PRESENTA MBC GAMES STUDIO E SVELA IL SUO TITOLO DI DEBUTTO ALLA GAMESCOM

RIYADH, Arabia Saudita, 27 agosto 2026 /PRNewswire/ -- MBC GROUP, il principale conglomerato di media e intrattenimento in Medio Oriente e Nord Africa ("MENA"), ha presentato in data odierna "1001 Threads of Mizan", il titolo di debutto di MBC Game Studio ("MGS"), alla Gamescom di Colonia, in Germania.

Un'avventura d'azione fantasy di ispirazione araba, che attinge alle ricche tradizioni narrative de Le mille e una notte, "1001 Threads of Mizan" introduce i giocatori in un mondo realizzato artigianalmente, che combina esplorazione, combattimenti su larga scala e modalità di gioco cooperativa. Progettato per un massimo di tre giocatori e dotato di una modalità cooperativa drop-in/drop-out, il gioco offre diverse modalità di spostamento, sia a terra sia in volo, tra cui un caratteristico sistema di tappeti volanti che consente ai giocatori di esplorare il mondo di gioco e affrontare insieme creature mitiche di enormi dimensioni.

MBC Game Studio riunisce un team internazionale con esperienza maturata in alcuni dei più importanti studi di videogiochi a livello globale, combinando competenze nel gameplay, nella creazione di mondi e nello sviluppo creativo con la forza delle capacità di MBC GROUP nel settore dell'intrattenimento, del suo know-how regionale e della sua presenza globale. Lo studio si concentra sullo sviluppo di giochi originali ad alto valore di produzione e proprietà intellettuale ispirati a storie avvincenti e narrazioni culturali per il pubblico di tutto il mondo.

MGS fa parte della più ampia espansione di MBC GROUP nel settore dei giochi e della sua strategia per far crescere la sua presenza internazionale e ampliare il suo ecosistema di intrattenimento digitale.

Waleed Al-Ibrahim, presidente di MBC GROUP, ha dichiarato: "Il settore dei videogiochi offre la possibilità di sviluppare proprietà intellettuali (IP) originali, entrare in nuovi mercati, raggiungere un pubblico globale e creare nuove opportunità di crescita a lungo termine, a dimostrazione della solidità e della diversificazione del nostro modello di business.

Ha aggiunto: "Riunendo i talenti, le competenze e le partnership necessarie per offrire esperienze di gioco di livello mondiale, possiamo dare vita a storie regionali coinvolgenti in modi nuovi e rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel panorama globale dell'intrattenimento."

Mike Sneesby, amministratore delegato di MBC GROUP, ha commentato: "Questa presentazione segna un traguardo importante nel percorso del Gruppo nel settore dei videogiochi e contribuisce a realizzare la nostra ambizione di costruire un business globale dell'intrattenimento, con radici in Medio Oriente e riconosciuto in tutto il mondo."

Daniel Engelhardt, amministratore delegato di MBC Game Studio, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare '1001 Threads of Mizan', un progetto nato dalla passione, ispirato al ricco folklore arabo de Le mille e una notte e oltre. Con un ritmo di gioco incalzante che combina maestria nei movimenti a terra e in volo, combattimenti epici contro giganteschi jinn ed esplorazioni coinvolgenti, questo videogame è progettato per catturare la bellezza e lo spirito di storie senza tempo, offrendo un'esperienza di gaming epica da condividere con gli amici."

I visitatori di Gamescom potranno provare in prima persona "1001 Threads of Mizan", grazie a demo giocabili che mostreranno il gameplay cooperativo, gli spostamenti su tappeto volante e i combattimenti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti futuri sul gioco, visitare: www.1001threadsofmizan.comTrailer: 1001 Threads of Mizan - Reveal Trailer www.mbcgamestudio.com

MBC GROUP

Fondato oltre 30 anni fa, MBC GROUP è il principale gruppo operante nel settore dei media e dell'intrattenimento nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Il Gruppo si è ormai affermato come un nome di riferimento per il grande pubblico, grazie a una presenza capillare che raggiunge 150 milioni di spettatori ogni settimana. Con una presenza globale che si estende dall'Australia agli Stati Uniti attraverso piattaforme come MBC SHAHID, la principale piattaforma di streaming in lingua araba nella regione MENA, MBC offre contenuti di alta qualità in grado di coinvolgere il pubblico di tutto il mondo.

Oltre a MBC SHAHID, MBC trasmette 15 canali TV free-to-air (FTA) e 3 canali radio. MBC continua inoltre ad ampliare la propria presenza nella regione, operando in diversi ambiti dell'intrattenimento, tra cui il gaming, gli eventi e la musica. Le piattaforme di MBC riuniscono famiglie di tutte le generazioni grazie alla sua vasta e coinvolgente libreria di contenuti rivolta al pubblico arabo in tutto il mondo.

MBC GAME STUDIO

MBC Game Studio è uno sviluppatore e publisher di videogiochi attivo a livello globale, impegnato nella creazione di giochi originali di alta qualità per giocatori di tutto il mondo. Lo studio, che rappresenta un team globale con radici a Riyadh e Londra, riunisce talenti internazionali per creare giochi distintivi basati sulla creatività, la cura e il design incentrato prima di tutto sui giocatori. Supportato da MBC Group, la più grande azienda di media del Medio Oriente, MBC Game Studio sta sviluppando un portfolio di titoli originali first-party e third-party, dando vita a idee distintive attraverso un gameplay divertente e la creazione di mondi da condividere con gli amici. Lo studio sta attualmente sviluppando il suo primo titolo, "1001 Threads of Mizan", un'azione-avventura ispirata al folklore de Le mille e una notte. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mbcgamestudio.com

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