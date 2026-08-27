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Verona, accertata morte cerebrale del ragazzo colpito da bottigliata a Cerea

Il 18enne era arrivato all’ospedale di Borgo Trento in condizioni cliniche gravissime lo scorso 23 agosto

Ospedale - (Fotogramma)
Ospedale - (Fotogramma)
27 agosto 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è riunita alle 13.30 di oggi, la Commissione ospedaliera per l’accertamento della morte cerebrale del diciottenne colpito alla testa da una bottigliata durante una lite in un piazzale a Cerea in provincia di Verona. Il ragazzo era arrivato all’ospedale di Borgo Trento in condizioni cliniche già gravissime lo scorso 23 agosto ed è stato subito ricoverato nel reparto di Terapia intensiva Neurochirurgica e Polispecialistica. "Stamattina - si legge nella nota dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - è partita la procedura, prevista per legge, con la prima riunione della Commissione per accertare la morte cerebrale, che verrà confermata nella seconda riunione della stessa Commissione, passate le sei ore di osservazione previste. Tutta la procedura è eseguita in stretto contatto con l’Autorità giudiziaria che sta conducendo le indagini. L’orario del decesso coincide con quello della prima riunione. Alla conferma della morte cerebrale (dopo la seconda riunione) seguirà la graduale sospensione di tutte le terapie e dei supporti per le funzioni vitali".

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ragazzo colpito da bottigliata diciottenne colpito alla testa da una bottigliata
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