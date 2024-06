Meno Costi e più Sostenibilità con le Gomme Usate dell'Ecommerce Online Gommeusate.it

L'azienda gommeusate.it è il punto di riferimento online per la vendita di gomme usate in tutta Italia. Scopri punti di forza e vantaggi

Ragusa, 4 giugno 2024. In un panorama come quello attuale sempre più orientato alla riduzione e ottimizzazione dei costi, il sito ecommerce Gommeusate.it si propone come un punto di riferimento per tutti coloro che cercano il massimo risparmio anche nell'acquisto degli pneumatici per la propria auto. Obiettivo di Gommeusate.it è infatti quello di offrire a clienti privati e professionisti in tutta Italia la possibilità di acquistare gomme di seconda mano selezionate e controllate una a una. Auto, furgoni, camper, minivan, SUV, fuoristrada, jeep: minimo comune denominatore è lo spessore del battistrada, sempre superiore alla soglia di 4 millimetri, ovvero 2,4 mm in più di quanto richiesto dal Codice della Strada per circolare in tutta sicurezza con il proprio mezzo. A questo vantaggio si aggiunge l'aspetto ecologico, dato dal minor impatto ambientale delle gomme usate rispetto alle gomme nuove.

Sicurezza, supporto e qualità: la proposta di Gommeusate.it

La vendita di gomme usate avviene già da anni attraverso molteplici canali, a partire dai portali di usato più famosi. Quello che differenzia Gommeusate.it dai siti per la compravendita online è il format di vendita e di supporto, elementi a loro volta legati alla sicurezza e alla qualità del prodotto. Mentre un privato si limita alla formula “visto e piaciuto”, con tutte le incognite che ne conseguono e i rischi che ne possono derivare, il sito Gommeusate.it lavora con un approccio professionale, garantendo l'assistenza pre e post vendita, un servizio clienti sempre attivo, e non da ultimo l'opzione del reso merce per qualunque eventualità dovesse verificarsi.

Spedizione in tutta Italia e molteplici opzioni di pagamento

Altri punti di forza di Gommeusate.it riguardano la spedizione e le modalità di pagamento. L'azienda è infatti in grado di spedire in tutta Italia con corriere espresso, raggiungendo quindi città, aree periferiche, zone disagiate e isole nell'arco di 24-72 ore. A questo si aggiungono le numerose opzioni di pagamento, che spaziano dalla carta di credito al bonifico, da PayPal al contrassegno, fino alla scelta del pagamento rateale con il sistema Scalapay.

Perché affidarsi a Gommeusate.it per l'acquisto di gomme

Comprare gomme auto di seconda mano su Gommeusate.it significa rivolgersi a una realtà fra le più strutturate in Italia, che in oltre 10 anni di vita ha saputo creare l'ecommerce di vendita perfetto. Centinaia di recensioni positive e clienti soddisfatti rendono Gommeusate.it un brand conosciuto e affermato, capace di accontentare anche gli automobilisti più esigenti. Per maggiori informazioni e per conoscere da vicino l'azienda, si rimanda al sito web https://gommeusate.it/.

Wheeland s.r.l. (Gommeusate.it)

Contrada donnadolce 11

Comiso, 97013 (Ragusa)

info@gommeusate.it