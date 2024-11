Michelangelo Bonaddio: “A Eima 2024 per presentare le ultime novità nel campo degli articoli tecnici in gomma per l’agricoltura”

L’azienda di Lamezia Terme sarà a BolognaFiere dal 6 a 10 novembre con un proprio stand

Lamezia Terme, 4/11/2024. Conto alla rovescia per l’apertura della 46esima edizione di Eima, l’esposizione delle macchine, delle attrezzature e della componentistica per l’agricoltura e la cura del verde in programma a Bologna dal 6 al 10 novembre. La rassegna, organizzata dalla Federazione dei costruttori italiani FederUnacoma, porterà a BolognaFiere operatori provenienti da 150 paesi di tutto il mondo. Tra le aziende italiane sarà presente anche la Bonaddio, società calabrese leader nella produzione di articoli tecnici in gomma, per la quale la fiera rappresenta un appuntamento immancabile ormai da anni. E proprio Eima sarà l’occasione per presentare l’ultima novità realizzata dall’impresa per il settore agricolo: la bavetta vulcanizzata con feltro antiscortecciamento per le macchine scuotitrici. “Il feltro fa sì che il supporto di gomma non si attacchi alla corteccia e non la danneggi” spiega il fondatore Michelangelo Bonaddio, sottolineando come l’innovazione decisiva stia “nel fissare il feltro alla gomma attraverso la vulcanizzazione: in questo modo il feltro è più stabile e quando, dopo l’uso prolungato, si consuma, la gomma sottostante è a tal punto sfibrata da non creare più attrito con la corteccia e può ancora essere utilizzata”.

Nello stand della Bonaddio, azienda nota tra gli addetti ai lavori e i maggiori brand del settore per la realizzazione di componenti ad altissima efficienza, saranno esposte anche altre novità – dal laccio che sostituisce le viti per il fissaggio delle bavette al pannello per fissare l’ombrello agli scuotitori – e i prodotti che contraddistinguono da tempo il lavoro dell’azienda, come le macchine per la raccolta delle olive.

Del resto, la società, fondata a Lamezia Terme nel 1991, vanta oltre trent’anni di esperienza nella realizzazione di manufatti e articoli tecnici in gomma per le maggiori imprese internazionali di diversi settori: dall’agricoltura al movimento terra, dall’edilizia alla trivellazione, alla fornitura di ricambi per ruspe e di giunti di accoppiamento. Strumenti apparentemente di importanza secondaria, ma fondamentali per il funzionamento di macchinari spesso imponenti e molto costosi.

Contatti: https://www.bonaddio.it/