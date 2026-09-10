Midea evidenzia la leadership R290 e le innovazioni HVAC sostenibili all'IFA 2026

BERLINO, 10 settembre 2026 /PRNewswire/ -- All'IFA 2026, Midea ha presentato la sua ultima gamma di soluzioni HVAC e di gestione dell'energia verdi e sostenibili, rafforzando il suo impegno verso una "Visione green, futuro blu".

Progressi nel riscaldamento e nel raffreddamento sostenibili con la tecnologia R290

In qualità di produttore leader mondiale di condizionatori d'aria a refrigerante naturale R290 per 16 anni consecutivi, Midea ha perfezionato le tecnologie relative alle prestazioni e alla sicurezza dei compressori. R290 presenta un potenziale di riscaldamento globale (PRG) estremamente basso, emissioni di CO2 quasi pari a zero, nessuna sostanza PFAS nociva e un'efficienza energetica superiore di circa il 10%.

Un modello trasparente allo stand Midea ha permesso ai visitatori di osservare la tecnologia in funzione all'interno del sistema, illustrando come la responsabilità ambientale e le prestazioni vadano di pari passo. Dal 2018, Midea ha venduto più di 10 milioni di condizionatori R290 in tutto il mondo, contribuendo a ridurre le emissioni di carbonio di circa 5,2 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (tCO2e), un impatto ambientale paragonabile all'assorbimento di carbonio di 6,2 milioni di ettari di foresta pluviale amazzonica.

Tra le soluzioni presentate c'era H-Pack, una pompa di calore per interni di nuova generazione sviluppata dal team europeo di ricerca e sviluppo di Midea. Il suo design compatto, per soli interni, elimina la necessità di un'unità esterna, aiutando i proprietari di case a superare le sfide relative al rumore esterno, allo spazio di installazione e alle restrizioni di costruzione. Il design del sistema pensato per gli installatori semplifica la manutenzione, mentre la diagnostica remota consente ai tecnici di identificare e risolvere i problemi in remoto, riducendo le visite di assistenza e i costi di manutenzione. H-Pack supporta modalità di riscaldamento ibride e completamente elettriche, offrendo una maggiore flessibilità ed efficienza alle famiglie europee.

Midea ha anche presentato PortaSplit, mostrato in un contesto residenziale europeo realistico. Riconosciuto per la sua configurazione semplice, le prestazioni elevate e il funzionamento silenzioso, PortaSplit aiuta gli utenti a evitare costose procedure di installazione pur mantenendo un ambiente interno confortevole. È previsto che il prodotto adotti refrigerante R290 nel 2027.

VitaBreeze porta una nuova era di comfort adattivo

Il nuovo VitaBreeze di Midea è stato riconosciuto con l'IFA 2026 Technology Innovation Award, sottolineando l'innovazione del prodotto nella gestione intelligente del flusso d'aria. Il premio è stato accettato da Ralph Kobsik, direttore generale di Midea Europe GmbH, durante l'IFA 2026.

VitaBreeze presenta "AirGrid", che mappa i layout delle stanze e consente il controllo visivo del flusso d'aria utilizzando uno smartphone. Il rilevamento della presenza consente al flusso d'aria di seguire o evitare gli occupanti in base alle preferenze individuali, mentre la distribuzione dell'aria ad angolo ampio garantisce un comfort costante in tutta la stanza. L'ultima tecnologia Breezeless Pro espande la copertura del flusso d'aria del 30%, offrendo un raffreddamento delicato e senza correnti d'aria, senza compromettere le prestazioni.

Tra le caratteristiche aggiuntive figurano il controllo preciso dell'umidità "ClimaBalance" e ECOMASTER 2.0 con ottimizzazione predittiva dell'energia, che lavorano insieme per migliorare il comfort riducendo al contempo il consumo energetico.

Gestione intelligente dell'energia per case più verdi

Midea ha anche introdotto Raynor Pro, una soluzione di riscaldamento di punta progettata per i climi nordici. Capace di funzionare a temperature inferiori a -40°C, Raynor mantiene il 100% della potenza di riscaldamento a -25°C, raggiungendo al contempo classi di efficienza energetica A+++ sia per il riscaldamento che per il raffreddamento. Il prodotto ha anche ottenuto un iF Design Award per il suo aspetto distintivo sviluppato dal team di design milanese di Midea.

A completare il quadro è stato MHELIOS, la soluzione di gestione dell'energia domestica di Midea. Presentato in un ambiente residenziale tipico, ottimizza l'accumulo e il consumo di energia in base a prezzi dinamici dell'elettricità per ridurre i costi e sostenere la stabilità della rete. In conformità con la Sezione 14a dell'EnWG tedesca, MHELIOS integra colonnine di ricarica per veicoli elettrici, pompe di calore, sistemi di accumulo a batterie per massimizzare l'uso di energia pulita mantenendo al contempo il comfort domestico.

Attraverso innovazioni che comprendono refrigeranti sostenibili, riscaldamento e raffreddamento intelligenti e gestione integrata dell'energia, Midea continua a dimostrare come l'innovazione tecnologica possa bilanciare la responsabilità ambientale con il comfort quotidiano, sostenendo nel contempo gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine dell'Europa.

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