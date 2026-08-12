Migliori SPA a Roma: parla l'esperta

ROMA – L'estate 2026 della Capitale conferma il consolidamento del turismo ad alto valore aggiunto e smentisce la narrazione di un agosto "basso stagionale". Secondo i dati dell'Ente Bilaterale del Turismo del Lazio (EBTL), il periodo attorno a Ferragosto registra a Roma oltre 662 mila arrivi (+1,86%) e circa 1,7 milioni di presenze (+1,87%), a coronamento di un primo semestre già chiuso a quota 10,9 milioni di arrivi.

In questo scenario di sviluppo per la ricettività d'alta gamma, il comparto benessere si affianca al settore camere come leva diretta di ricavo. A tracciare il bilancio operativo è Sabrina Andriaccio, Manager V SPA ROMA e Area Manager Lazio per BF Wellness, la società di SPA Management a capo dell'oasi di 800 mq della V SPA Roma all'interno dell'Urban Resort Hotel Villa Pamphili.

«I dati dell'EBTL, così come quelli di Roma trovano riscontro diretto nella nostra operatività. La tenuta dei flussi turistici in città ci ha permesso di registrare un incremento degli incassi complessivi del +35% rispetto all'estate precedente. Un risultato spinto dalla forte presenza nei nostri spazi di visitatori internazionali ad alta capacità di spesa, che scelgono la nostra struttura per vivere un'esperienza di puro benessere e rigenerarsi all'interno di un urban resort», dichiara Sabrina Andriaccio.

È proprio dal lavoro svolto nelle cabine massaggi che è arrivata la spinta principale per i ricavi. D'estate il turista che rientra in struttura dopo aver visitato la città richiede interventi mirati per il recupero fisico.

«L'85% degli ospiti entrati in SPA ha prenotato almeno un trattamento cabina, prediligendo massaggi defaticanti, percorsi drenanti e rituali viso-corpo idratanti doposole. Questo ha portato a un aumento dello scontrino medio dell'8% e a una saturazione delle cabine dell'82%. Inoltre, per garantire una risposta efficace anche nei giorni di afa, la presenza della nostra piscina fredda d'estate contro il caldo si è rivelata determinante per tonificare i tessuti e donare immediato sollievo», prosegue Sabrina Andriaccio.

Sul posizionamento di una struttura d'albergo tra le SPA migliori di Roma e sulla distribuzione dei flussi tra ospiti dell'hotel e residenti, Andriaccio spiega: «L'eccellenza passa dalla capacità di modulare l'offerta sui ritmi dell'ospite. In estate la composizione del target vede una prevalenza netta della clientela d'albergo. Clientela estera ma anche Italiana, anche il romano stesso "in vacanza nella sua città". La restante parte, minore, è rappresentato da utenti esterni romani, che usufruiscono della struttura soprattutto nel weekend o nelle ore serali. Questo riequilibrio stagionale garantisce continuità di lavoro alle cabine anche nei mesi più caldi».

Per quanto riguarda le leve gestionali adottate da BF Wellness per valorizzare il reparto benessere all'interno di una struttura ricettiva, Sabrina Andriaccio sottolinea: «Il modello BF Wellness si basa sull'applicazione di criteri organizzativi trasparenti e misurabili. Invece di considerare la SPA come un semplice servizio accessorio, la gestiamo attraverso una programmazione attenta del calendario e delle risorse. Curiamo l'efficienza degli impianti, monitoriamo l'andamento dei costi operativi e ottimizziamo la proposta dei percorsi in cabina. L'obiettivo è garantire standard costanti che valorizzino l'offerta complessiva dell'hotel».

Con l'inizio dell'autunno, la sfida diventa mantenere alti questi livelli durante tutto l'anno.

«Con l'arrivo di settembre assisteremo al consueto cambio di passo: con il rientro dalle vacanze tornerà a salire con forza l'afflusso della clientela locale romana, che cerca nella nostra SPA un punto di riferimento per il 'Remise en forme' e la routine di cura della pelle post-estate, riequilibrando le presenze con il turismo internazionale. Registriamo già un incremento del +25% delle prenotazioni anticipate rispetto allo scorso anno.

Tuttavia, bisogna essere trasparenti: mantenere ritmi così elevati e standard d'eccellenza per dodici mesi all'anno non è affatto un percorso semplice. Dietro questi risultati non ci sono formule magiche, ma una gestione che richiede rigore, controllo costante di ogni dettaglio e un forte equilibrio. La vera sfida manageriale sta nell'avere la lucidità di correggere la rotta ogni giorno senza mai abbassare la guardia, tenendo sempre al centro l'attenzione genuina verso le persone, ospiti e personale Staff della SPA. È un impegno quotidiano e costante dove non ci si può mai permettere di mollare», conclude Sabrina Andriaccio.

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