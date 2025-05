Millennium Runners: “Il nuovo racing game sci-fi tutto italiano arriva su Steam”

Roma, 14/05/2025. È ufficialmente disponibile su Steam Millennium Runners, il nuovo racing game sci-fi ad alta velocità frutto della collaborazione tra Commodore Industries, storica icona del gaming retro con sede a Roma, e Over The Game, giovane game studio milanese guidato da una visione innovativa e audace.

Ispirato a titoli leggendari come WipEout, Millennium Runners reinterpreta lo spirito delle corse arcade anni ’90 in chiave moderna, con un’estetica retro-futuristica, un gameplay adrenalinico e una narrazione ambientata tra stazioni orbitali, città fluttuanti e mondi terraformati.

“Millennium Runners è la nostra dichiarazione d’amore al genere racing futuristico: un mix esplosivo di velocità, cultura pop ed innovazione visiva. È un progetto 100% Made in Italy nato per emozionare una nuova generazione di gamer”, afferma Luigi Simonetti, Presidente di Commodore Industries.

Il gioco offre tre modalità principali: Base Race (corsa classica), Time Attack (sfida al tempo) e Last Ship Standing (eliminazione progressiva), pensate per soddisfare sia i nostalgici del genere che i nuovi giocatori alla ricerca di sessioni rapide e ad alta intensità. Lore profonda e coinvolgente, dove ogni scuderia rappresenta una cultura e una visione del futuro, in un mondo in cui la velocità è sinonimo di potere.

Lo stile visivo è uno degli elementi distintivi di Millennium Runners: un'estetica unica che fonde l'immaginario sci-fi con richiami visivi agli anni '90, pensata per affascinare tanto i giocatori quanto i content creator. Il titolo include inoltre asset esclusivi, trailer e materiali media-friendly disponibili per la stampa e i creator. Il gameplay è pensato per il pubblico contemporaneo, con sessioni brevi e ritmo serrato.

Il Piano di comunicazione aziendale per Commodore Industries è supportato dalla Around Italy Consulting di Roma, realtà leader nel campo della Digital Communication, Corporate Identity e networking strategico per la crescita delle imprese in partnership con Nuove Reti, società di public affairs e relazioni istituzionali.

Millennium Runners è già disponibile per il download su Steam.

