MINT prosegue la sua crescita internazionale e avvia una partnership con 3 Zinnen Dolomiti

L’accordo permetterà al comprensorio turistico di gestire in modo efficiente le proprie risorse pubblicitarie e di perseguire una strategia pubblicitaria interamente data-driven

Milano, 7 Maggio 2024 - MINT, SaaS company internazionale leader nell’ Advertising Resource Management (ARM), ha annunciato una nuova partnership con 3 Zinnen Dolomiti, il comprensorio sciistico in più rapida crescita in Alto Adige. La partnership mira a ottimizzare la gestione delle attività pubblicitarie della destinazione turistica e a supportare l'azienda nell'implementazione di un approccio basato su dati e intelligenza artificiale per tutte le proprie campagne promozionali.

Le capacità di automazione e intelligenza artificiale offerte da MINT permetteranno a 3 Zinnen Dolomiti di gestire campagne multicanale su diversi mercati in modo efficiente e versatile, consolidando tutti i processi pubblicitari all'interno di un unico sistema integrato end-to-end. La partnership riveste un ruolo cruciale per le strategie di marketing di 3 Zinnen Dolomiti, che si propone di ampliare la propria offerta oltre i mercati in cui è già presente verso nuovi obiettivi di sviluppo.

"In questa fase entusiasmante di crescita e di espansione in nuovi mercati, la possibilità di pianificare e attivare le nostre campagne con minore sforzo manuale, mantenendo al contempo una completa visibilità sulla spesa pubblicitaria, rappresenta un vantaggio significativo per il nostro successo," ha affermato Laura Hitthaler, CMO & CSO di 3 Zinnen Dolomiti. "Siamo lieti di trovare in MINT un partner innovativo che ci sostiene nell'ottimizzare il potenziale dell'intelligenza artificiale e dell'automazione nella gestione delle risorse pubblicitarie."

Come 3 Zinnen Dolomiti, nell’ultimo anno un numero crescente di brand globali di vari settori - tra cui trasporto aereo, automotive, telecomunicazioni, FMCG, energia, servizi finanziari e moda - ha scelto la soluzione entreprise software alimentata dall’AI di MINT per gestire le proprie risorse pubblicitarie.

Nel 2023 MINT ha registrato un aumento del fatturato pari al 40% e una crescita della base clienti del 70%. Alla luce di questa crescita record, gli obiettivi della società per il 2024 prevedono il consolidamento dell'attività in tutti i mercati chiave, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Brasile. L'azienda continuerà inoltre a cogliere le opportunità di crescita organica e inorganica per espandere le proprie partnership strategiche.

"L'intelligenza artificiale e l'automazione sono strumenti di cui il marketer digitale moderno non può più fare a meno. Sono assolutamente necessari per superare la complessità del panorama mediatico globale", ha dichiarato Salvatore Internullo, Chief Growth Officer di MINT. "Utilizzando la tecnologia per la gestione degli asset pubblicitari, gli inserzionisti hanno accesso a un miglior controllo e a una miglior visibilità sui propri dati e sulle proprie attività, riuscendo così a prendere decisioni più mirate e a ottenere, in ultima analisi, risultati migliori. Questo è stato anche uno dei motivi principali per cui 3 Zinnen ha deciso di espandere il proprio stack tecnologico con MINT e siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con l’azienda".

Su 3 Zinnen Dolomiti Spa

3 Zinnen Dolomiti Spa è una società per azioni con 446 azionisti e circa 285 dipendenti. È il comprensorio sciistico in più rapida crescita nel consorzio Dolomiti Superski e uno dei più grandi datori di lavoro in Val Pusteria. Il portfolio di prodotti include numerose funivie in Alto Adige e a Belluno, nonché vari ristoranti e bar di montagna, noleggi, depositi sci, negozi ed eventi. Offre esperienze sciistiche uniche in inverno, ma anche escursioni in bicicletta e in famiglia in estate e in autunno.

Su MINT

MINT è la SaaS company leader mondiale nel settore dell’Advertising Resource Management (ARM), con sede a New York e presenza internazionale a Londra, Parigi, Monaco, Milano, Roma e San Paolo.

Brand enterprise leader appartenenti a tutte le principali industries si affidano a MINT per completare il proprio software ecosystem e favorire la propria trasformazione in vere data-driven companies.

Grazie ad automazione e IA predittiva, la soluzione SaaS di MINT consente ai brand globali di generare la propria advertising equity e consolidare risorse, processi, workflow e dati in un’unica piattaforma, con l’obiettivo di migliorare governance, visibilità, efficienza ed efficacia di tutte le operazioni pubblicitarie.

Empower Human Thinking. Per ulteriori informazioni, visita www.mint.ai.