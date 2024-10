Modern Meadow nomina David Williamson a nuovo amministratore delegato

Forte di un ampio background nella scienza dei materiali, nella biotecnologia e negli ambienti di produzione, Williamson è pronto a guidare l'azienda come amministratore delegato a partire dal 14 ottobre

Modern Meadow continua a costruire il suo marchio BIO-VERA® e a espandere la produzione

NUTLEY, New Jersey, 14 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Modern Meadow, azienda leader nei materiali sostenibili, ha annunciato che David Williamson, PhD, a partire dal 14 ottobre 2024, passerà dalla carica di presidente e di direttore operativo (COO) a quella di amministratore delegato (CEO). Dal 2015 il Dott. Williamson ha ricoperto diversi ruoli all'interno dell'azienda e ora ne guiderà la prossima fase di crescita. In qualità di amministratore delegato, il Dott. Williamson continuerà ad attuare il piano di crescita strategica dell'azienda per creare materiali bioprodotti sostenibili in grado di offrire nuovi livelli di performance, sostenibilità e possibilità di design.

"Tutti noi di Modern Meadow siamo appassionati di tecnologia e innovazione. Sono orgoglioso di guidare l'azienda nel nostro prossimo capitolo mentre proseguiamo nella missione di commercializzazione di materiali alternativi sostenibili e trasformativi, come BIO-VERA", ha affermato il Dott. Williamson. "Modern Meadow si trova in una fase cruciale, una fase in cui stiamo puntando all'importante traguardo della produzione di 500.000 metri quadri all'anno del nostro materiale BIO-VERA. È un traguardo che evidenzia la prontezza di mercato e l'economicità di BIO-VERA e che consente a Modern Meadow di soddisfare la crescente domanda da parte dei produttori di apparecchiature originali (OEM), dei marchi e delle concerie di lusso che stanno adottando attivamente il materiale".

La strategia di Modern Meadow include:

L'azienda continuerà inoltre a rafforzare e a espandere il prodotto BIO-VERA sviluppando messaggi rinnovati in questo ambito, in stretta collaborazione con i partner commerciali, per mettere il marchio a disposizione dei consumatori e dell'industria.

Informazioni su Modern MeadowModern Meadow si concentra sulla creazione di biomateriali innovativi con impatto positivo sul mondo. Il prodotto principale dell'azienda, BIO-VERA®, è un nuovo materiale sostenibile e trasformativo che non è solo bello, ma anche più resistente e leggero rispetto alle soluzioni tradizionali. Realizzato con un contenuto per oltre il 90% basato su carbonio rinnovabile, BIO-VERA viene prodotto utilizzando Bio-Alloy™, una miscela flessibile di proteine e polimeri. È un approccio che consente a Modern Meadow di ridurre la dipendenza dai prodotti di origine animale e derivati dal petrolio, ma senza compromessi in termini di qualità. BIO-VERA è progettato per integrarsi facilmente nei processi produttivi già in essere nei settori degli automezzi, delle calzature, dell'arredo e degli accessori moda, il che lo rende un'opzione pratica di utilizzo immediato. Modern Meadow collabora a stretto contatto con marchi prestigiosi del calibro di Tory Burch e di leader del settore come BASF, Bader e ISA TanTec, per garantire prodotti di massima qualità e completamente tracciabili, dal laboratorio fino ai marchi amati dai clienti. Per ulteriori informazioni visitare il sito modernmeadow.com o seguire l'azienda su LinkedIn e Instagram.

