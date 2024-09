Muon presenta all'IFA 2024 le sue e-bike e tecnologie intelligenti di nuova generazione che aprono la strada al futuro della mobilità verde

BERLINO, 11 settembre 2024 /PRNewswire/ -- IFA 2024, la maggior fiera mondiale dedicata all'elettronica e ai beni di consumo, ha preso il via a Berlino il 6 settembre. In qualità di marchio pioniere nel settore delle biciclette elettriche, nel corso di questo evento Muon ha presentato le sue ultime novità in termini di innovazione, tra cui una nuova linea di e-bike, un motore estremamente performante e caschi intelligenti, sviluppati internamente.

"Siamo entusiasti di presentare al pubblico mondiale i nostri prodotti più avanzati in occasione del 100° anniversario dell'IFA", è stata la dichiarazione del team di Muon. "Queste innovazioni non sono solo perfettamente in linea con il tema di quest'anno, 'Innovation for All' (L'innovazione per tutti), ma trasmettono anche la nostra visione positiva sul futuro della bicicletta".

Le avanzate serie di e-bike dell'azienda

Va sottolineato che questi modelli hanno già richiamato una notevole attenzione al salone Eurobike Show di luglio e sono stati presentati come 83° prodotto clou nell'IFA 100 Moments.

Tecnologie intelligenti

Oltre alle e-bike, Muon ha presentato per la prima volta il motore e il casco intelligente sviluppati internamente dall'azienda.

Il motore Muon si impone per la coppia massima di 110Nm, la migliore del settore. Supporta un sistema intelligente che include modalità di guida smart, assistenza alla camminata e assistenza alla partenza in salita, per rendere ogni spostamento fluido e non impegnativo. Il motore supporta anche gli aggiornamenti OTA, per migliorare costantemente l'esperienza di guida.

Il casco intelligente dell'azienda unisce sicurezza e comfort grazie a caratteristiche quali visibilità a 360°, rilevamento delle cadute con avvisi SOS, tracciamento GPS in tempo reale, design leggero (solo 350 g), ventilazione migliorata e gestione intelligente dell'alimentazione.

