Roma, 28/04/2025. Nasce a Roma la Federazione Sindacale Nazionale Sport e Spettacolo . Il nucleo direttivo è composto da manager del mondo sportivo e dello spettacolo ed ha come obiettivo la tutela sindacale delle partite iva , liberi professionisti ed aziende attive nel mondo dell' informazione, dello spettacolo, dello sport e delle telecomunicazioni. La Federazione rappresenta per le categorie di cui sopra lo strumento di dialogo con tutte le istituzioni nazionali e locali , nonché di coordinamento e promozione delle esigenze delle singole categorie . Numerosi servizi offerti tra cui : assistenza legale contrattuale , trattative sportive , conciliazione sindacale ,contratto collettivo, ricerca sponsor e partner , organizzazione eventi , servizio di gestione social media, servizio di web reputation . A breve verrà indetta conferenza stampa per presentare il Direttivo nazionale.

Ufficiostampa@federazionenazionalesportspettacolo.info

