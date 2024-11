Nasce Influent People: nuovo giornale di Marketing e Comunicazione

Il nuovo giornale andrà a proporre interviste e personaggi reputati influenti nel settore marketing e comunicazione; sarà diretto da Antonio Padellaro

Roma, 12 Novembre 2024. Nasce un nuovo giornale nel panorama dell’informazione digitale: una testata che parlerà di comunicazione e marketing fornendo il punto di vista di personaggi di rilievo che possano essere considerati “influenti” in questi settori. Non a caso il nome della testata giornalistica è Influent People, giornale online lanciato dalla Linking Agency, web agency di Roma nata nel 2021 e specializzata in digital marketing, e diretto da Antonio Padellaro, un pilastro nel mondo della comunicazione.

Cos’è Influent People

Come il nome stesso suggerisce, il giornale www.influentpeople.it si propone di raccontare storie di personaggi influenti nei rispettivi settori analizzando anche il modo in cui sono riusciti a raggiungere traguardi, che tipo di comunicazione hanno utilizzato e quali strategie di marketing. Tutto questo partendo dal presupposto che in un mondo sempre più digitale, la capacità di comunicare in modo efficace è diventata un asset indispensabile per aziende e professionisti.

Influent People vuole quindi offrire uno strumento completo per rimanere sempre aggiornati su tali tematiche e per trovare nuove ispirazioni leggendo anche storie di chi è diventato influente. All’interno del magazine sarà possibile trovare ultime novità del settore affiancate da approfondimenti esclusivi e, soprattutto, da interviste a personaggi di spicco; è questa la parte più interessante di InfluentPeople.

Storie di successo e approfondimenti esclusivi

Raccontando storie di personaggi reputati influenti nel proprio campo, chi legge può immedesimarsi e trarre spunti di interesse oltre che consigli e indicazioni utili da seguire. I personaggi intervistati andranno a spiegare le strategie usate raccontando le proprie storie così da scoprire come siano arrivati al successo, oltre a dare un punto di vista personale sul futuro della comunicazione e del marketing.

Perché Influent People?

Come spiegano Giacomo Padellaro e Pierfrancesco Palattella, fondatori di Linking Agency e di Influent People:

"Vogliamo creare un giornale che non si limiti a raccontare i numeri e le tendenze, ma che vada oltre, svelando le storie dietro il successo. Attraverso storytelling avvincenti, vogliamo far emergere le strategie, le sfide e le passioni che hanno portato questi personaggi a diventare un punto di riferimento nel loro settore."

“Le interviste rappresentano da sempre un modo per entrare nei pensieri di chi le concede cercando di carpirne punti di vista e percorsi della mente. L’idea di trasportare tutto questo in un contesto di comunicazione e di marketing nasce appositamente dall’esigenza di avere uno strumento che sia un punto di riferimento per imprenditori, professionisti, aziende ma anche per persone interessato a comunicazione e marketing.”

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.influentpeople.it/

Email: info@influentpeople.it