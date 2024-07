Nasce INVI Academy Formativa, centro di formazione permanente per la vendita di serramenti

Durante l’evento del 12 luglio è stato presentato anche il piano marketing 2024/2025. INVI srl di Melfi è un’azienda fortemente specializzata nei serramenti in PVC, giunta alla terza generazione.

Melfi,16 luglio 2024. Si è svolto lo scorso 12 luglio l’evento di presentazione del piano marketing 2024/2025 della INVI srl, azienda di Melfi specializzata nella produzione di serramenti in PVC. Giunta alla terza generazione, ha recentemente acquisito un nuovo stabilimento industriale dotato di automazione e tecnologia di ultima generazione, ampi spazi produttivi e linee di produzione avanzate. All’evento era presente l’ampia rete vendita del team INVI.

“Abbiamo scelto di puntare su un piano marketing strutturato – spiega Vittorio Albergo, direttore commerciale di INVI srl – che ci consentirà di crescere ancora di più e aumentare il valore del nostro brand nel mercato. INVI ha raggiunto il giusto livello di maturità per intraprendere questo nuovo percorso. Un investimento che sarà di estremo vantaggio per tutti: agenti, rivenditori e, naturalmente, per i nostri clienti finali”.

Oltre al piano marketing, tra le attività che sta sviluppando l’azienda, è stata presentata anche la nuova INVI Academy Formativa, un centro di eccellenza dedicato alla formazione permanente rivolto sia agli agenti commerciali di INVI sia alle rivendite che hanno a catalogo i loro prodotti. I corsi si svolgeranno presso la sala meeting aziendale in più giornate, durante le quali saranno forniti aggiornamenti, istruzioni e informazione su vari argomenti. L’INVI Academy Formativa prenderà il via i primi di settembre con un calendario annuale di incontri. “Ogni giornata – spiega Vittorio Albergo – sarà dedicata a temi specifici: tecnici, commerciali e in particolare di marketing, un aspetto talvolta più carente nel nostro settore. Gli incontri della INVI Academy Formativa saranno tenuti da professionisti specializzati sugli argomenti trattati. L’obiettivo è fornire una maggiore e performante formazione marketing alla nostra rete vendita e alle rivendite, perché riteniamo che possa consentirle di vendere di più e meglio i nostri prodotti. Una serie di attività collaterali saranno presto messe in campo per coltivare più adeguatamente il marketing della nostra azienda, a beneficio di chi la propone e vende sul territorio”.

Alla presentazione del nuovo piano marketing INVI srl sono intervenuti: Ettore Albergo amministratore INVI, Vittorio Albergo direttore commerciale INVI, Andrea Zucca CEO de L’Ippogrifo, Michele Fornelli responsabile canale di Business Home Energy di Deutsche Bank Easy che ha anticipato l’accordo di collaborazione con INVI, oltre ad alcuni agenti INVI che si sono confrontati sulle nuove iniziative aziendali. Sette sono stati i punti trattati: branding, retail, rete vendita, Academy INVI, CRM, comunicazione e formazione team.

“Con la INVI Academy iniziamo un nuovo entusiasmante percorso. In un mondo dove è aumentato in modo importante il numero di produttori nel settore serramenti, è importante conoscere bene le caratteristiche del singolo prodotto, capire cosa serve per quella specifica abitazione e consigliare le migliori soluzioni, come il modello o il materiale giusto. Per fare ciò, occorre avere una competenza specifica in questo mercato, sia tecnica che di marketing, e noi di INVI ci teniamo particolarmente che il nostro team di agenti e rivenditori sia sempre di più un consulente a servizio del cliente. Questo aspetto oggi fa la differenza nel sistema infissi. Non basta documentarsi sul web per avere risposte alle proprie esigenze abitative, il tema è molto più articolato. INVI, anche con l’Academy Formativa, sta investendo su questo e vuole diventare precursore di un sistema di vendita più elevato, oggi particolarmente richiesto”, conclude il direttore commerciale Vittorio Albergo.

Tra le varie iniziative di marketing previste nel piano marketing 24/25 di INVI, c'è anche la realizzazione di un blog, strumento che vuole diventare il punto di riferimento per tutti i rivenditori di serramenti in PVC che hanno compreso l’importanza di mantenersi sempre informati per far crescere il proprio business. Nel blog saranno selezionati con cura i temi da trattare nei diversi articoli, in modo da dare ai lettori aggiornamenti e consigli per essere sempre avanti rispetto alla concorrenza.

CONTATTI: https://www.invi.it/