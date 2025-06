NetBetNews.it Sponsorizza l'Evento di Beneficenza Calcistica ‘CUR in Campo’

FOGGIA, Italia, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBetNews.it è orgogliosa di annunciare il suo ruolo di Partner Ufficiale per l'attesissimo evento di beneficenza calcistica CUR in Campo, che si svolgerà il 6 giugno 2025 a Foggia. Questo evento speciale unirà alcuni dei nomi più iconici del calcio italiano per una celebrazione dello sport, della solidarietà e della comunità.

Come Main Sponsor, NetBetNews.it avrà un branding di primo piano durante l'evento e sui suoi canali di social media. La partita vedrà la partecipazione di giocatori leggendari tra cui Francesco Totti, Vincent Candela, Fabio Quagliarella, Stefano Fiore, Stefano Sorrentino, Christian Panucci, Marco Amelia e Simone Tiribocchi, creando un'atmosfera elettrizzante per tifosi e partecipanti.

“Siamo entusiasti di stare al fianco di leggende del calcio e appassionati tifosi nell'ambito di ‘CUR in Campo’,” ha dichiarato Alessio Costabile, Country Manager per NetBetNews.it. “Questa partnership riflette il nostro impegno continuo nel mondo dello sport e ci offre una potente opportunità per elevare il nostro brand supportando una grande causa.”

Organizzato per unire le comunità e sensibilizzare attraverso il linguaggio universale del calcio, CUR in Campo è più di un semplice evento sportivo, è un'occasione per dare qualcosa in cambio. Questa missione si allinea perfettamente con i valori fondamentali di NetBetNews.it di coinvolgimento della comunità e intrattenimento responsabile.

Per maggiori informazioni sull'evento o su NetBetNews.it, visita NetBetNews.it o contatta pr@netbetnews.it.

