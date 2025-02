NeXt Economia e Università Tor Vergata presentano il modello per valutazione d’impatto delle CER di Roma

Si è tenuto a Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, l'incontro sulle Comunità Energetiche Rinnovabili organizzato dall'Ufficio Clima del Comune di Roma Capitale.

Roma, 11 febbraio 2025. Durante l’incontro si è posta l’attenzione sul regolamento “Per la messa a disposizione di aree e impianti solari fotovoltaici di Roma Capitale a favore di comunità energetiche rinnovabili solidali”, che consente di accelerare la realizzazione dei progetti di CER nella Capitale. Sono stati presentati, inoltre, gli obiettivi di Roma Capitale per supportare le iniziative da parte degli Enti del Terzo Settore e sono stati raccontati i progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, già partiti e in partenza sul territorio di Roma.

È proprio in questo contesto che NeXt Economia e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dando seguito a quanto già fatto nel corso dell’edizione 2024 del Festival Nazionale dell’Economia Civile, hanno presentato il primo modello di valutazione d’impatto per le CER del Comune di Roma Capitale.

La metodologia Civil Impact® proposta da NeXt Economia si concentra su alcuni aspetti della sostenibilità integrale, particolarmente strategici per lo sviluppo di CERS e CERIS:

• AMBIENTE: riduzione della dipendenza da fonti non rinnovabili e minimizzazione delle esternalità negative.

Come la Comunità si impegna a ridurre la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili e a mitigare le esternalità negative della distribuzione dell’energia. L'obiettivo è incentivare un sistema energetico più pulito, efficiente e rispettoso dell’ambiente.

• SOCIALE: rafforzare il capitale sociale e promuovere una cultura dell’energia sostenibile.

Come la Comunità aumenta i livelli di capitale sociale tra cittadini e organizzazioni locali, promuovendo la collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore, favorendo una maggiore consapevolezza culturale rispetto all’energia, evidenziando i benefici sociali derivanti da un approccio sostenibile e condiviso.

• ECONOMIA: stabilizzazione dei prezzi, riduzione della povertà energetica e valorizzazione del territorio.

Un sistema energetico equo deve garantire stabilità nei prezzi e contrastare l’inflazione. L’impegno è volto alla riduzione della povertà energetica e alla diminuzione della spesa pubblica per sussidi, con la possibilità di destinare maggiori risorse ai servizi e al welfare.

• GOVERNANCE: trasparenza, partecipazione e nuovi modelli di gestione del mercato energetico.

Sarà fondamentale ridurre le asimmetrie informative tra produttori, consumatori e territori, favorendo una maggiore trasparenza e partecipazione della cittadinanza al mercato

L’impegno di NeXt Economia e dell'Università di Roma Tor Vergata promuove una nuova visione economica, superando i modelli tradizionali e adottando un approccio decentralizzato, collaborativo e inclusivo. L’obiettivo della ricerca RICER è anche quello di democratizzare il mercato dell’energia, dando spazio a modelli di governance basati sulla fiducia, la reciprocità e la responsabilità sociale del territorio.

NeXt Nuova Economia per Tutti APS ETS, da 15 anni promuove il valore della sostenibilità integrale ESG, attraverso la valutazione, la formazione e l’accompagnamento allo sviluppo sostenibile delle aziende e delle organizzazioni di Terzo Settore presenti su tutto il territorio nazionale

