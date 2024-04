Noleggio auto a lungo termine: un trend in continua crescita

Milano, 15 Aprile 2024. Secondo i dati elaborati da UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) in collaborazione con il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il settore del noleggio auto a lungo termine (NLT) continua a crescere; i dati relativi all’anno 2023, infatti, mostrano un aumento del 15% rispetto all’anno precedente.

Il comparto è trainato dal noleggio auto ad aziende (87,5%) per un totale di 621.626 contratti (ben il 18% in più rispetto all’anno 2022); il restante 12,5% è relativo ai contratti stipulati con i privati (qui si è registrato un lieve calo sull’anno precedente, -2,4%).

Recentemente, inoltre, sono stati messi a disposizione i dati elaborati da ANIASA (Associazione Nazionale dell’Industria dell’Autonoleggio, della Sharing Mobility e dell’Automotive Digital) e da Dataforce relativi al primo trimestre 2024. Si è registrato un rallentamento del noleggio a lungo termine, ma c’è stato un vero e proprio boom del noleggio auto a breve termine (+71,13%).

Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine, la flessione ha riguardato il noleggio delle vetture, mentre quello dei veicoli commerciali leggeri mostra un notevole incremento rispetto al trimestre di riferimento dell’anno precedente: +33,83%. Attualmente, il mercato dell’autonoleggio vale il 31% del mercato italiano relativo alle autovetture.

Perché il noleggio auto a lungo termine è sempre più diffuso?

Il settore della mobilità sta attraversando un periodo molto particolare, fatto di grandi novità. Pensiamo per esempio al fatto che le grandi case automobilistiche hanno una sempre maggiore attenzione al tema della sostenibilità; sono infatti sempre più numerosi i modelli ibridi e full electric che entrano nel catalogo dei produttori.

Inizialmente la loro diffusione era frenata dai prezzi di acquisto particolarmente elevati, ma con il passare degli anni, per quanto ancora i modelli elettrici siano mediamente più costosi di quelli tradizionali, le quotazioni sono sensibilmente calate e c’è da aspettarsi che nel giro di pochi anni la percentuale di veicoli green circolanti sarà rilevante.

Un altro grande cambiamento è arrivato nella modalità di detenzione degli autoveicoli; in passato l’unica opzione per i privati era l’acquisto, ma oggi sono sempre di più le aziende e i soggetti privati che si rivolgono a società di noleggio come NoleggioClick che offrono ai loro clienti la possibilità di noleggiare un’autovettura a lungo termine, ovvero per un periodo che va dai 12 ai 60 mesi. Si tratta di una soluzione di mobilità conveniente e flessibile.

Noleggio auto a lungo termine: come funziona?

Il noleggio auto a lungo termine è un contratto di locazione che prevede l’utilizzo di un’autovettura di proprietà della società di autonoleggio dietro la corresponsione di un canone mensile che comprende diversi servizi (bollo auto, assicurazione RCA kasko full, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, soccorso stradale h 24 in tutta Europa, cambio gomme).

Le possibilità di scelta dell’autovettura sono particolarmente numerose; di fatto è possibile scegliere qualsiasi modello di qualsiasi marca, anche di recentissima produzione.Peraltro è possibile anche noleggiare un’auto usata con notevole risparmio sul canone mensile (30% circa).

La formula del noleggio a lungo termine, essendo una locazione, elimina il problema della svalutazione del veicolo e libera il cliente da tutte le pratiche burocratiche e amministrative come per esempio la gestione delle varie polizze, della revisione obbligatoria, di eventuali multe ecc.

Come detto, poi, il canone di noleggio comprende i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria che possono essere particolarmente gravosi.

In sostanza, il noleggio auto a lungo termine è una soluzione di mobilità particolarmente flessibile che permette anche un notevole risparmio economico. È per questi motivi che sono sempre più numerosi coloro che si rivolgono alle società NLT rinunciando all’acquisto e c’è da scommettere che la quota di mercato del settore salirà ulteriormente nei prossimi anni.

