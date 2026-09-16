NOTIZIA ARTPRICE: APRE LA 18ª BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA DI LIONE

Passer d'un rêve à l'autre – Passare da un sogno all'altro

19 settembre – 13 dicembre 202611 sedi • 120 artisti • quasi 400 opere

PARIGI, 16 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Da sabato 19 settembre, la 18ª Biennale d'Arte Contemporanea di Lione apre le porte al pubblico. Fino al 13 dicembre 2026, Passer d'un rêve à l'autre (Passare da un sogno all'altro) invita il pubblico a scoprire una Biennale generosa e diffusa, che si snoda attraverso 11 sedi a Lione e nella sua area metropolitana, riunendo 120 artisti e quasi 400 opere.

Curata da Catherine Nichols, la 18ª edizione porta i visitatori in un viaggio attraverso la città e il suo territorio più ampio, che comprende importanti siti espositivi, musei, luoghi patrimoniali e spazi inaspettati.

Nel cuore di questa edizione, Les Grandes Locos, sede principale della Biennale, ospita una parte importante della mostra. Il viaggio prosegue in altri dieci sedi, tra cui il Museo d'Arte Contemporanea di Lione (macLYON), il Museo delle Belle Arti di Lione, il Musée des Tissus, che riapre eccezionalmente le sue porte per la Biennale, e il parcheggio LPA Saint-Antoine.

SCOPRI LA BIENNALE FINO AL 13 DICEMBRE

Per quasi tre mesi, i visitatori sono liberi di creare il proprio itinerario e di vivere la Biennale al proprio ritmo.

Il Biennale Pass consente l'accesso a tutte le 11 sedi, con una visita a ciascuna, a scelta dei visitatori, fino al 13 dicembre 2026.

Il Pass, il cui prezzo è compreso tra 18€ e 25€, consente di esplorare l'intera Biennale e di tornare in autunno per proseguire l'esperienza.

L'ingresso è gratuito per i visitatori di età inferiore ai 15 anni, gli studenti della regione Auvergne-Rhône-Alpes e gli studenti d'arte. Per i visitatori di età inferiore ai 26 anni sono disponibili tariffe ridotte.

Pensata per accogliere un pubblico sempre più ampio, la Biennale è accessibile a partire dai 3 anni di età e introduce quest'anno nuove iniziative in materia di accessibilità, tra cui didascalie espositive ad alta leggibilità.

I visitatori che desiderano approfondire i contenuti della mostra possono prenotare una visita guidata con un supplemento di 3€, mentre nelle tre sedi principali è disponibile l'audioguida al costo aggiuntivo di 3€.

UN PASS, 11 SEDI, FINO AL 13 DECEMBRE

Con il mio Pass posso visitare ogni sede una volta, quando voglio, fino al 13 dicembre!

18ª Biennale d'Arte Contemporanea di Lione:

Passer d'un rêve à l'autre – Passare da un sogno all'altro

19 settembre – 13 dicembre 2026

ARTE E SCIENZE SOCIALI: RIFLETTERE SUL MONDO CHE CAMBIA

La 18ª Biennale d'Arte Contemporanea di Lione esplora le connessioni umane al centro dell'economia. Cuarata della storica dell'arte e saggista Catherine Nichols, questa edizione prosegue un percorso di ricerca legato ai suoi studi sulla creatività e sulla trasformazione sociale. L'evento invita a riflettere su un interrogativo fondamentale: in che modo la nostra capacità di creare e raccontare storie può aprire la strada a nuove forme di coesistenza?

A Lione, i temi del sogno e del passaggio danno nuova linfa a questa ricerca: trasformare i vincoli del presente attraverso l'immaginazione e l'azione collettiva, per costruire un futuro di cui siamo corresponsabili.

Questa riflessione risuona con l'opera Dialogue Between a Thinker and AI (Dialogo tra un pensatore e l'IA), di Thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e creatore della Demeure du Chaos (Dimora del Caos). Di fronte allo shock antropologico causato dall'intelligenza artificiale, il volume esplora una "terza via" profondamente umanista: radicare il nostro dialogo con la tecnologia nel libero arbitrio, nella trasmissione del sapere e nel pensiero critico. L'arte e le scienze sociali giocano un ruolo essenziale in questo approccio, in quanto aiutano a comprendere le trasformazioni alla base del cambiamento delle nostre società ed economie, e fanno luce su scelte che comportano conseguenze per tutti noi.

Il libro è distribuito gratuitamente in lingua inglese, in versione RAW Typescript (bozza originale), sul sito dialoguebetweenathinkerandai.com

Immagini:[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/img1-BAC26_VISUEL_V.jpg][https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/img2-BIENNALE_LYON_BAC26_BLOC-MARQUE_EN_DATES.jpg][https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/07/LOGO-labiennaledelyon.jpg]

Informazioni:

Artprice by Artmarket (Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: Artprice by Artmarket) e La Demeure du Chaos/Abode of Chaos collaborano con la 18ª Biennale di Lione, curata da Catherine Nichols e sotto la direzione artistica di Isabelle Bertolotti.

Questa collaborazione unisce due attori di primo piano nel mondo dell'arte, entrambi profondamente radicati nel territorio di Lione ma con una forte proiezione internazionale. Da oltre quarant'anni, la Biennale di Lione sostiene l'evoluzione dell'arte contemporanea e contribuisce ad affermare l'area metropolitana lionese come una piattaforma leader per artisti, professionisti del settore e pubblico da tutto il mondo. Artprice, leader mondiale nell'informazione sul mercato dell'arte, documenta da molti decenni le trasformazioni della scena artistica internazionale e le carriere degli artisti che la plasmano.

Contatti Media: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

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