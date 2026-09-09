Notizia di Artprice: D-12 | 18a BIENNALE ️D'ARTE CONTEMPORANEA DI LIONE

17 E 18 SETTEMBRE PER I PROFESSIONISTI, APERTA A TUTTI DAL 19 SETTEMBRE

PARIGI, 9 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Dodici giorni prima dell'apertura al pubblico, la 18a Biennale d'arte contemporanea di Lione si prepara ad accogliere artisti, professionisti dell'arte contemporanea, collezionisti, istituzioni e membri della comunità artistica internazionale per due giornate di anteprima professionale, giovedì 17 e venerdì 18 settembre 2026.

Poi, da sabato 19 settembre, la Biennale aprirà le sue porte a tutti per quasi tre mesi di mostre in 11 sedi a Lione e nella sua area metropolitana, fino al 13 dicembre 2026.

17 E 18 SETTEMBRE: DUE GIORNATE DEDICATE AI PROFESSIONISTI DELL'ARTE CONTEMPORANEA

Prima della sua apertura al pubblico, la Biennale di Lione invita la comunità artistica francese e internazionale a due giornate di anteprima professionale che offrono un primo sguardo esclusivo alla sua 18a edizione.

Artisti, curatori, galleristi, direttori di musei e centri d'arte, collezionisti e professionisti che lavorano nelle istituzioni culturali, nella produzione, nella mediazione, nella comunicazione e nella ricerca sono invitati a unirsi a noi a Lione il 17 e 18 settembre.

L'accreditamento professionale comprende:

L'accreditamento è personale e obbligatorio per l'accesso alle giornate di anteprima professionale. Le domande sono aperte fino a mercoledì 16 settembre 2026 incluso.

Richiedere l'accreditamento professionale: https://www.labiennaledelyon.com/espaceprofessionnel/accreditation-faq

Programma delle giornate professionali: https://www.labiennaledelyon.com/espaceprofessionnel/journees-professionnelles-programme?compatto=1

Queste due giornate saranno scandite da incontri, conversazioni con artisti, occasioni di scambio ed eventi professionali. Il programma comprende in particolare incontri internazionali e sessioni di networking a Les Grandes Locos, nonché una serie di conversazioni che riuniscono artisti e professionisti provenienti da diverse scene artistiche internazionali.

Contatto dell'ufficio professionale

pros@labiennaledelyon.com+33 (0)4 27 46 65 67

DAL 19 SETTEMBRE, LA BIENNALE APRIRÀ LE SUE PORTE A TUTTI

Da sabato 19 settembre a domenica 13 dicembre 2026, la 18a Biennale d'arte contemporanea di Lione invita il pubblico a scoprire una nuova mappa artistica di Lione e della sua area metropolitana.

Intitolata "Passer d'un rêve à l'autre / Passare da un sogno all'altro", questa 18a edizione è sotto la direzione artistica di Isabelle Bertolotti e curata da Catherine Nichols.

Ispirata ai traboules di Lione, passaggi che attraversano cortili ed edifici collegando uno spazio all'altro, la Biennale esplora i modi in cui possiamo passare da una modalità di percezione ad un'altra e, forse, da un sogno collettivo ad un altro.

Attingendo alla storia di Lione come città di commercio, produzione, circolazione e scambio, questa edizione esamina le economie che organizzano la nostra vita: i modi in cui gli esseri umani e più che umani acquisiscono, trasformano, condividono e fanno circolare le risorse materiali e immateriali che consentono loro di vivere.

11 LUOGHI PER CONOSCERE LA CITTÀ IN MODO DIFFERENTE

Con 120 artisti e 11 sedi espositive, la Biennale di quest'anno si estende ben oltre il tradizionale itinerario museale. Le istituzioni culturali, i siti di interesse storico-culturale, gli ex spazi industriali, gli spazi pubblici e i luoghi di transito costituiscono una geografia da scoprire in tutta la città e nell'area metropolitana:

Tre luoghi costituiscono i principali punti di riferimento di questa edizione: Les Grandes Locos, macLYON e il Musée des Tissus et des Arts décoratifs.

A Les Grandes Locos, le dimensioni industriali del sito richiamano tematiche legate alla produzione, alla trasformazione, all'estrazione e alla circolazione. A macLYON, la mostra esplora più da vicino le condizioni di esistenza, vita e morte, eredità e debito. Al Musée des Tissus, le opere esaminano forme di relazione, cura e scambio.

Intorno a questi tre principali centri, la Biennale si diffonde in tutta la città, abitando le istituzioni artistiche, i siti di interesse storico-culturale e gli spazi quotidiani.

LIONE: UN'ESPERIENZA ARTISTICA IN TUTTA LA CITTÀ

Per quasi tre mesi, la Biennale invita il pubblico a vedere Lione in modo diverso.

Entrare in un museo, camminare attraverso un traboule, incontrare un'opera d'arte in un ex sito ferroviario-industriale, un giardino, un parcheggio o una stazione della metropolitana: l'itinerario trasforma la città stessa in uno dei territori della mostra.

Con questa 18a edizione, la Biennale di Lione riafferma più fortemente che mai la sua missione: rendere l'arte contemporanea un'esperienza di incontro, di circolazione e di condivisione, aperta a tutti.

INFORMAZIONI PRATICHE

18a Biennale d'arte contemporanea di Lione: "Passer d'un rêve à l'autre / Passare da un sogno all'altro"

Direttrice artistica: Isabelle Bertolotti

Curatrice ospite: Catherine Nichols

Direttrice generale della Biennale di Lione: Cécile Bourgeat

Giornate di anteprima professionale: 17 e 18 settembre 2026

Ricevimento inaugurale: 18 settembre 2026 alle ore 18:30, su invito

Apertura al pubblico: 19 settembre 2026

Mostra: dal 19 settembre al 13 dicembre 2026

11 sedi espositive a Lione e nella sua area metropolitana

120 artisti

400 opere

Accreditamento professionale aperto fino al 16 settembre 2026 incluso.

Biglietteria al pubblico: prevendita fino al 18 settembre, con il pass della Biennale disponibile a 20 € anziché a 25 €.

Biennale di Lionehttps://www.labiennaledelyon.com

Immagini:

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APERTURA DI UN ALTRO VARCO

Oltre al suo impegno di lunga data per la Biennale di Lione, Artprice apre un altro varco, questa volta attraverso il linguaggio.

Dialogue Between a Thinker and AI (Dialogo tra un pensatore e l'IA), il manoscritto RAW open access di 1800 pagine di Thierry Ehrmann, mette in circolazione la memoria, l'arte, l'umanesimo e l'intelligenza artificiale.

Non un prodotto da consumare, ma un testo da consultare, esplorare e condividere.

Il Codice è tuo: https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/en/

Informazioni:

Artprice by Artmarket e La Demeure du Chaos/Abode of Chaos collaborano con la 18a Biennale di Lione, curata da Catherine Nichols e sotto la direzione artistica di Isabelle Bertolotti.

Questa collaborazione riunisce due importanti attori del mondo dell'arte, entrambi profondamente radicati a Lione, pur mantenendo una forte visione internazionale. Per oltre quarant'anni, la Biennale di Lione ha sostenuto l'evoluzione dell'arte contemporanea e ha contribuito a consolidare l'area metropolitana di Lione come piattaforma leader per artisti, professionisti dell'arte e pubblico di tutto il mondo. Artprice, leader mondiale nell'informazione sul mercato dell'arte, ha documentato per molti decenni le trasformazioni della scena artistica internazionale e le carriere degli artisti che la plasmano.

Contatti: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

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