Novapri, Monza: “Dalla ricerca al benessere, integratori di qualità e servizi su misura in private label”

Monza, 25/06/2025 - Il benessere psicofisico è una condizione da costruire ogni giorno, con scelte consapevoli e il supporto degli strumenti giusti. E proprio nei momenti in cui il corpo è più esposto – durante i cambi di stagione, nei periodi di stress, o quando si manifestano disturbi ricorrenti – gli integratori alimentari diventano un valido sostegno. Ma attenzione: efficacia e sicurezza non possono essere lasciate al caso o al ‘fai da te’.

In un settore in continua evoluzione, spesso affollato da proposte standardizzate o prive di controllo, Novapri, importante casa farmaceutica con sede a Monza, rappresenta un presidio di affidabilità, serietà e competenza, sia per il consumatore finale che per il professionista sanitario o imprenditore del settore. Dietro ogni prodotto, c’è una visione chiara: promuovere un concetto di salute integrata, che metta al centro la persona, l’ambiente in cui vive e lo stile di vita che adotta.

“L’integratore giusto, al momento giusto - sottolinea il Dott. Stefano Anzilotti Gambarini, titolare di Novapri, laureato in Farmacia presso l’Università di Ferrara, che per oltre 15 anni ha ricoperto il ruolo di Responsabile di laboratorio per preparazioni galeniche e magistrali. “I nostri integratori sono pensati per supportare l’organismo nei momenti di maggiore richiesta, come durante il cambio di stagione – quando il sistema immunitario può risultare più fragile – o nei periodi di stress psicofisico, affaticamento, alterazioni del sonno o digestione difficoltosa. Le nostre linee comprendono anche prodotti specifici per il benessere articolare, la funzione respiratoria, il supporto metabolico e antinfiammatorio. Ogni prodotto nasce da un’attenta selezione di ingredienti attivi, con sinergie fitoterapiche, micronutrienti e sostanze funzionali formulate per massimizzare l’assorbimento e l’efficacia. I prodotti sono studiati per essere ben tollerati e adatti anche ad un uso prolungato, sempre sotto la guida di un professionista”.

Oltre alla produzione diretta di integratori per il proprio brand, Novapri è un partner strategico per la produzione conto terzi in private label, rivolto ad aziende farmaceutiche, parafarmaceutiche, nutraceutiche, studi medici, farmacie e parafarmacie. Un servizio completo e flessibile che va dalla consulenza scientifica alla progettazione personalizzata, fino alla produzione e al confezionamento integrato in diversi formati (capsule, compresse, polveri, liquidi) inclusi servizi di grafica, packaging e gestione logistica con la a garanzia di una filiera corta e tracciabile.

Tutti i progetti vengono sviluppati in stretta collaborazione con il cliente, partendo dalle specifiche esigenze del target finale, con un approccio tecnico-scientifico che garantisce qualità, sicurezza e conformità normativa. Ogni formulazione è supportata da evidenze scientifiche, studi di compatibilità e stabilità, tutte notificate presso il Ministero della Salute ed inserite nel database di Farmadati Italia.

“Un integratore non può essere scelto a caso o seguendo la moda del momento”, sottolinea il Dott. Anzilotti. “Deve essere consigliato da chi conosce la fisiologia, la farmacologia e le reali necessità del paziente. È fondamentale che ogni persona si affidi al parere di un professionista, medico o farmacista, per ricevere una guida che sia personalizzata, sicura ed efficace”. E aggiunge: “Un buon integratore è uno strumento, non una scorciatoia. Deve essere parte di un percorso più ampio che includa un’alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, qualità del sonno e gestione dello stress. Solo così possiamo parlare davvero di benessere autentico e duraturo”.

Contatti:

Novapri

https://novapri.com/



Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

