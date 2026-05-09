"Now Is Your Spark": grazie alle tecnologie all-scenario di Huawei, l'utente diventa il protagonista assoluto

Il lancio dei nuovi prodotti Huawei a Bangkok segna l'inizio dell'intelligenza all-scenario, aprendo un nuovo capitolo della vita smart

BANGKOK, 9 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Il 7 maggio 2026, Huawei ha scelto Bangkok e la Thailandia per l'evento "Now Is Your Spark". In questa occasione sono stati ufficialmente presentati HUAWEI MatePad Pro Max, la serie HUAWEI WATCH FIT 5, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition e altri prodotti innovativi. Grazie alla tecnologia all-scenario, questi dispositivi rappresentano per tutti gli utenti una vera e propria estensione che consente loro di esplorare il mondo ed esprimersi liberamente.

Un innovativo tablet ultrasottile che ridefinisce nuovi standard per la produttività mobile

In occasione del lancio, Huawei ha presentato in anteprima mondiale HUAWEI MatePad Pro Max. Dal design sottile e leggero, il tablet HUAWEI MatePad Pro Max rappresenta il prodotto di punta in termini di prestazioni, unendo linee raffinate a un display di alta gamma, oltre a una produttività pari a quella dei PC e una suite completa di strumenti creativi. Con un peso di soli 499 grammi e uno spessore di appena 4,7 mm (509 grammi nell'esclusiva versione PaperMatte), il tablet HUAWEI MatePad Pro Max è il dispositivo più sottile e leggero nella categoria 13 pollici e oltre.

Dispositivi indossabili smart innovativi per le future generazioni

Huawei ha presentato una nuova gamma di dispositivi indossabili smart pensati per le nuove generazioni. La serie HUAWEI WATCH FIT 5 conserva l'iconico design squadrato, ora migliorato grazie a un'estetica elegante e vivace. Fornisce supporto agli utenti proponendo mini allenamenti coinvolgenti e facili da svolgere, favorendo così uno stile di vita più attivo. La serie supporta inoltre un'ampia gamma di discipline sportive, come ciclismo, golf, trail running e tennis, offrendo funzionalità avanzate di tracciamento, analisi e coaching per soddisfare svariate esigenze, dalle attività di fitness di tutti i giorni agli sport agonistici.

All'evento è stato presentato in anteprima il dispositivo HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, uno smartwatch professionale dedicato ai runner e ispirato al mondo delle maratone. Il dispositivo presenta il nuovo indice unico di capacità di corsa (RAI) e una dashboard Training Camp professionale, offrendo agli atleti un'analisi approfondita dei dati per allenarsi in modo più intelligente e migliorare le proprie performance.

Per il lancio del dispositivo HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, Huawei ha collaborato con la celebre designer di gioielli Francesca Amfitheatrof. Ispirato alla bellezza della primavera in fiore, questo modello presenta 99 diamanti naturali e un vetro zaffiro diamantato, un omaggio alla forza e all'energia femminile.

Huawei ha inoltre presentato la serie di smartwatch di alta gamma HUAWEI WATCH KIDS X1 dedicati ai bambini. Dotati di doppia fotocamera HD frontale e posteriore, con obiettivo frontale ultragrandangolare da 110° e display AMOLED da 1,82 pollici, i dispositivi offrono un'esperienza visiva più ampia e immersiva. Il corpo rimovibile e ruotabile, insieme alle funzionalità AR Fun integrate, consente ai più piccoli di immortalare i momenti più indimenticabili durante le loro avventure.

Uno smartphone innovativo per le diverse esigenze dei giovani utenti

Huawei ha ufficialmente lanciato il modello HUAWEI nova 15 Max che offre un'esperienza migliorata per una generazione che gioca intensamente e non scende a compromessi quando si tratta di foto e video. Dotato di una fotocamera Ultra Vision RYYB da 50 MP, il dispositivo garantisce immagini dai colori realistici anche in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce. La batteria Super Battery da 8.500 mAh garantisce autonomia per tutta la giornata, eliminando l'ansia da ricarica. La struttura Extra-Durable è a prova di caduta e resiste agli imprevisti di ogni giorno. Insieme allo schermo Vivid OLED, presenta due altoparlanti stereo simmetrici per un'esperienza audio e video immersiva e coinvolgente. Dalla fotografia all'autonomia, dalla resistenza alle prestazioni audiovisive, HUAWEI nova 15 Max continua a dare spazio a ogni passione.

Dai tablet di punta agli smartwatch pensati per i più giovani, l'ecosistema di dispositivi connessi di Huawei continua ad ampliare la propria presenza nella vita quotidiana degli utenti di tutto il mondo. Huawei resta fedele al proprio impegno di sviluppare tecnologie che non siano solo utili, ma che possano essere davvero una fonte di arricchimento e ispirazione. Huawei si augura di continuare a collaborare con gli utenti di tutto il mondo, per aiutare le persone a migliorare il proprio modo di vivere e di lavorare, ovunque esse siano.

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