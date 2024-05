Numero Blu Servizi è sponsor di Luciano Darderi

L’azienda conferma l’affinità con i valori dello sport e affianca la propria immagine ad uno dei talenti più in vista del tennis italiano, Top 70 nel ranking ATP.

Milano, 2 maggio 2024 – Numero Blu, azienda italiana leader nel settore del BPO, annuncia con orgoglio l’inizio di una collaborazione con Luciano Darderi, attualmente al n°64 del Ranking ATP, uno dei talenti emergenti nel panorama del tennis italiano. Questa partnership incarna l'impegno di entrambe le parti verso l'eccellenza e testimonia il valore dei principi fondamentali come la dedizione, la perseveranza e la determinazione nel perseguire grandi traguardi.

Nato a Villa Gesell, nella provincia di Buenos Aires, Luciano Darderi (detto Luli) è un esempio tangibile di come la passione e l'impegno possano trasformare i sogni in realtà. Con il sostegno del padre, Gino, figura di spicco nel tennis argentino degli anni '80, Darderi ha iniziato il suo percorso sportivo fin da giovane, aprendosi la strada verso il successo attraverso una disciplina ferrea e una costante ricerca di miglioramento. Oltre ai suoi risultati sportivi di rilievo, tra cui la recente vittoria nella finale dell'ATP 250 a Cordoba nel 2024, Darderi incarna i valori universali della resilienza, della serietà e della passione, dimostrando che con impegno e determinazione si può superare ogni ostacolo e raggiungere traguardi straordinari.

La partnership tra Luciano Darderi e Numero Blu prenderà vita durante una serie di prestigiosi tornei che si terranno tra aprile e maggio, tra cui Madrid, Roma, Lione e Roland Garros. Durante questi eventi, il logo di Numero Blu sarà testimonianza tangibile del sostegno dell'azienda al talento di Darderi. La collaborazione comunque riguarderà tutto il 2024

“Sono felice di poter collaborare con Numero Blu”, ha dichiarato Luciano in un suo video messaggio. “Un’azienda con cui avverto una forte condivisione di valori. Questa partnership mi accompagnerà durante la preparazione dei prossimi tornei in cui farò di tutto per raggiungere i risultati sfidanti che mi sono prefisso”.

Un concetto rimarcato da Luca Leopizzi, C.E.O. di Numero Blu Servizi, che afferma: "Luciano Darderi è un esempio straordinario di come la passione e la dedizione possano portare al successo. Siamo entusiasti di collaborare con un atleta di tale calibro, il cui impegno e spirito di sacrificio ispirano non solo nel mondo dello sport, ma anche nel contesto aziendale. Questa partnership rappresenta un connubio ideale tra l'eccellenza sportiva e i valori di impegno e crescita che sono al cuore della nostra filosofia aziendale"

Oltre alla visibilità durante gli incontri, la collaborazione tra Numero Blu e Luciano Darderi si estenderà anche ai canali social dell'azienda, offrendo un'opportunità unica per condividere con il pubblico i valori e gli obiettivi comuni.

A proposito di Numero Blu SpA

Numero Blu è una realtà italiana attiva nell’ambito del Business Process Outsourcing con servizi di Contact Center e Ricerche di Mercato. Nata nel 1993 dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti, pone come propria mission la volontà di implementare soluzioni volte ad una continua innovazione, costruendo nuove dimensioni attorno al cliente, seguendone le peculiarità e offendo servizi che possano affiancarlo nella gestione delle relazioni dirette con i rispettivi clienti, in una logica di business to business to consumer (B2B2C). Negli anni Numero Blu non ha mai voluto delocalizzare all’estero, continuando a mantenere la sua progettualità in Italia sostenendo così l’occupazione e la qualità lavorativa “Made in Italy”. Oggi il Gruppo conta 8 sedi dislocate tra Roma, dove risiede l’head quarter, Milano, Legnano (MI) e Settimo Torinese (TO); circa 1.500 operatori e opera in settori strategici con oltre 90 commesse attive principalmente nei mercati del Finance, delle Utilities, della P.A. e del No Profit. Non solo business, ma anche welfare aziendale e progetti di sostenibilità ambientale: Numero Blu crede infatti in un ambiente lavorativo che insista sui principi di consapevolezza e rispetto reciproco come propri valori fondanti. www.numeroblu.it