O&DS: Innovazione tecnologica al servizio della comunità e della Trasformazione Digitale

Guidata da Giuseppe Cicconi e Massimo Trezzi, O&DS è un punto di riferimento nell’innovazione tecnologica per il settore pubblico e privato, con soluzioni avanzate come la piattaforma SC! e progetti di Intelligenza Artificiale.

Milano, 03 ottobre 2024 – O&DS, società fondata nel 2007 da Giuseppe Cicconi e Massimo Trezzi, si è affermata come una delle principali realtà italiane nel settore dell'Information Technology, fornendo soluzioni innovative per la trasformazione digitale.

Con una particolare attenzione alla pubblica amministrazione, l'azienda ha realizzato progetti strategici che mirano a ottimizzare i processi amministrativi e a favorire la partecipazione attiva dei cittadini. Un esempio rilevante è la piattaforma SC!, sviluppata per la gestione del Servizio Civile Universale e utilizzata da oltre 800 Comuni in 9 Regioni italiane. Grazie alla sua modularità e scalabilità, SC! rappresenta una soluzione tecnologica avanzata che supporta il coordinamento tra enti locali, operatori e volontari, favorendo una gestione efficiente e trasparente di tutte le attività relative al servizio civile.

Con SCI l’obiettivo è stato quello di creare un sistema che non solo ottimizzasse i processi burocratici, ma che soprattutto permettesse una gestione trasparente ed efficiente del Servizio Civile, favorendo un dialogo continuo tra enti, volontari e pubblica amministrazione, come dichiarato da Giuseppe Cicconi, Co-Founder e Business Director di O&DS. La piattaforma è stata sviluppata per rispondere alle esigenze di un numero sempre crescente di utenti e per facilitare l'accesso ai servizi digitali da parte dei giovani, promuovendo al contempo l'inclusività e la partecipazione attiva. SC! permette infatti di dematerializzare i processi, automatizzando tutte le fasi di selezione e gestione dei volontari, dalla presentazione delle candidature alla rendicontazione delle ore di servizio.

La tecnologia deve essere al servizio dell’efficienza e della sicurezza. Ogni sistema creato è pensato per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani, ha sottolineato Massimo Trezzi, Co-Founder e Chief Information Officer di O&DS. Oltre a SC!, l’azienda ha sviluppato soluzioni personalizzate per la pubblica amministrazione e il settore privato, come CRM, ERP e piattaforme per il digital marketing, tutte progettate per interagire con i sistemi legacy delle aziende e ottimizzare i flussi informativi.

Questo approccio ha permesso a O&DS di consolidare la propria reputazione come partner tecnologico affidabile, in grado di offrire soluzioni innovative e sostenibili.

Nel 2019, i due fondatori hanno dato vita a Digital Garage Labs, una divisione del gruppo O&DS specializzata in soluzioni di Business Intelligence basate su Intelligenza Artificiale e Machine Learning. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti per l'azienda, che punta a offrire servizi di alto livello tecnologico per supportare le imprese nell'ottimizzazione dei processi decisionali e nella gestione dei dati.

L’intelligenza artificiale è la chiave per affrontare le sfide del futuro. Attraverso Digital Garage Labs, vengono create soluzioni che permettono alle aziende di prendere decisioni più informate e di migliorare la loro efficienza operativa, ha spiegato Giuseppe Cicconi.

O&DS continua a guardare al futuro con ambizione e determinazione, con l'obiettivo di espandere ulteriormente la sua offerta di servizi e di accompagnare aziende e amministrazioni nel loro percorso di digitalizzazione. Con una presenza consolidata sul mercato e una visione orientata all'innovazione, O&DS si prepara a diventare un punto di riferimento non solo per il settore pubblico, ma anche per il mondo aziendale privato.

Per informazioni:

https://www.oeds.it/